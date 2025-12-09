Espana agencias

Ayuso espera que la nueva fiscal general actúe en los "casos de acoso a mujeres" en Moncloa: "Estamos expectantes"

Isabel Díaz Ayuso manifestó su confianza en la experiencia de la fiscal Teresa Peramato en violencia de género, destacando que miles de ciudadanas aguardan sus primeras medidas ante recientes denuncias en el entorno de la sede gubernamental

Durante un acto relacionado con el inicio de la construcción de la nueva estación de Comillas, Isabel Díaz Ayuso expresó que la llegada de Teresa Peramato a la Fiscalía General del Estado genera expectativas entre numerosas ciudadanas, quienes esperan una pronta actuación ante las recientes denuncias de acoso en los alrededores del Palacio de La Moncloa. De acuerdo con información difundida por el medio español, la presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que la designación de una fiscal con sólida experiencia en la lucha contra la violencia de género y el acoso sitúa en el centro del debate la respuesta institucional a casos que involucran figuras vinculadas a la sede gubernamental.

Según consignó el medio de referencia, Díaz Ayuso remarcó que la reciente noticia sobre el nombramiento de Peramato no debe verse únicamente dentro del contexto de las acusaciones formuladas contra el exmiembro de Moncloa y del PSOE, Francisco Salazar. La presidenta consideró que la llegada de Peramato, quien se ha definido pública y profesionalmente como feminista y experta en violencia y acoso contra la mujer, introduce un elemento que podría marcar diferencia en el tratamiento de estas denuncias.

El medio detalló que tras conocerse las acusaciones que rodean a Salazar, las demandas por una actuación ágil e integral han cobrado fuerza en diversos sectores sociales y políticos, con especial énfasis en colectivos de mujeres. Díaz Ayuso afirmó que la sociedad observa detenidamente las próximas decisiones que adopte la Fiscalía General del Estado, y recalcó que "todas las mujeres de España estamos expectantes para ver su trabajo y cómo va a actuar en estos casos de acoso a mujeres en La Moncloa".

En el transcurso de sus declaraciones, la presidenta madrileña reiteró su confianza en la capacidad y trayectoria de la nueva fiscal, recalcando que su experiencia específica en materia de género y su postura declarada pueden contribuir a una gestión efectiva de este tipo de hechos. Según publicó el referido medio, el contexto en torno al caso Salazar ha añadido presión sobre los órganos del Estado para emitir respuestas que aseguren acceso a la justicia y seguimiento adecuado de las denuncias de acoso.

De acuerdo con lo reseñado en la publicación, la intervención de Díaz Ayuso no solo puso en relieve las expectativas depositadas en Teresa Peramato, sino que también vinculó estos acontecimientos con una demanda social más amplia referente a la protección de la mujer ante episodios de acoso y violencia en entornos institucionales. El seguimiento de los casos mencionados y el escrutinio sobre la actuación de la Fiscalía se mantendrán como puntos clave en la agenda pública tras las recientes denuncias conocidas.

