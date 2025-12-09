Espana agencias

A juicio por violar a su hija menor durante más de una década en Mallorca

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este martes y miércoles (09.30 horas) a un hombre acusado de violar a su hija menor de edad durante más de una década en Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 36 años de prisión y al pago de 15.000 euros de indemnización como supuesto autor de tres delitos continuados de agresión sexual.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, comenzaron en 2010, cuando la menor tenía cuatro años, y siguieron, incrementando su gravedad con el paso del tiempo, hasta 2021, cuando la familia presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

Así, un día de 2010, aprovechando que su esposa se había marchado y se encontraba a solas en el domicilio familiar con la menor, el hombre la violó por primera vez.

Lo repitió al menos otra vez en 2012 y en fechas no determinadas entre 2015 y 2019, recopila el representante del Ministerio Público. En ocasiones la llegó a golpear para evitar que se resistiera a los tocamientos a los que la sometía.

Las agresiones siguieron los años siguientes durante el régimen de visitas establecido después de que el matrimonio se divorciara, momentos en los que tanto la víctima como si hermano pequeño se quedaban en el domicilio de la nueva pareja de su padre.

En 2020 --cuando la menor tenía 13 años--, por ejemplo, la llevó en su furgoneta hasta el aparcamiento de un casino abandonado, cerró las puertas y, mientras le golpearla y le agarrarla del pelo, la violó de nuevo. Durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus tuvieron lugar al menos otros dos episodios de agresiones sexuales.

La menor, como consecuencia de estos hechos, ha precisado atención psicológica y psiquiátrica y ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones por pensamientos suicidas y comportamientos autolíticos.

No fue hasta junio de 2020 cuando un juzgado de violencia sobre la mujer de Palma decidió suspender el régimen de visitas. Otro juzgado, este de lo penal, le condenó en 2022 por unas lesiones que le causó a su hija. No obstante, no ha estado privado de libertad por la causa que llega ahora a juicio.

