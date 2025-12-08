Espana agencias

El Gobierno condena la entrada de fuerzas israelíes a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén

El Gobierno de España ha condenado la entrada a las instalaciones de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este realizada por las fuerzas de seguridad israelíes "violando los privilegios e inmunidades de la agencia de Naciones Unidas", como ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado.

"El Gobierno urge al respeto del derecho internacional y de las obligaciones internacionales asumidas por todos los Estados miembros de Naciones Unidas", ha subrayado Exteriores en el escrito, al tiempo que ha llamado a Israel a "permitir que la UNRWA pueda seguir cumpliendo con su mandato sin limitaciones ni obstáculos".

Asimismo, el Gobierno ha reiterado su respaldo a la UNRWA, "actor fundamental e insustituible en la resolución del conflicto entre Palestina e Israel así como en su acción para aliviar la insoportable crisis humanitaria en Gaza", como ha añadido en el comunicado.

