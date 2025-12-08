Belarra lamenta el feminismo de "quita y pon" que el PSOE "guarda en un cajón cuando toca apartar a un compañero"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha mostrado "muy preocupada" por el mensaje que está trasladado a la sociedad el PSOE en su gestión del caso Francisco Salazar de que el feminismo es un "pin de quita y pon" que se coloca cuando "da votos" pero que se "guarda en un cajón cuando toca apartar a un compañero" del partido denunciado por acoso sexual.

"Que cuando viene bien, cuando da puntos, cuando da votos, el Partido Socialista se apunta al feminismo, pero cuando es difícil, cuando toca aplicar el protocolo para apartar a un compañero", ha señalado, "es mejor meter el feminismo en un cajón".

Lo mismo hace cuando toca "defender a la ministra de una ofensiva judicial como la que sufrió la ley Solo Si Es Si", ha añadido Belarra, puesto que ahí el Partido Socialista "piensa que los amigos de 40 y 50 años del presidente se han sentido demasiado incómodos".

Por tanto, ha expresado que no puede compartir esta "forma de actuar" del PSOE ante el caso Francisco Salazar, porque el feminismo hay que aplicarlo "cuando es fácil hacerlo y cuando es difícil", y en este sentido, como han hecho siempre, van a impulsar, tanto en las instituciones como internamente, "políticas públicas feministas que protejan de verdad a las mujeres de todas las violencias sexuales que, por desgracia, están en todas partes".

Belarra ha realizado estas declaraciones con motivo de a su asistencia en Puebla de la Calzada (Badajoz) a un concierto del grupo Sanguijuelas del Guadiana, acompañada por la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, en las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre.