PP y Vox llevan al Parlamento iniciativas para frenar contratos con Huawei y proveedores chinos que creen de alto riesgo

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional debatirá este martes dos iniciativas del PP y de Vox orientadas a revisar y limitar la contratación pública en ámbitos que afectan a la Seguridad Nacional, con especial referencia a los contratos adjudicados a empresas consideradas "proveedores de alto riesgo", como la compañía china Huawei.

La primera de ellas, registrada por el PP en el Senado, señala que el CNI ha adjudicado contratos a Huawei para tecnología vinculada a sistemas de intercepción legal de comunicaciones y que la empresa está sujeta a la Ley de Inteligencia Nacional de China, cuyo artículo 7 obliga a organizaciones e individuos a apoyar y cooperar con los servicios de inteligencia.

La moción del PP propone impulsar una revisión estratégica de la política de contratación pública en sectores sensibles a fin de restringir la participación de proveedores extranjeros considerados de alto riesgo "en función de su vinculación legal o estructural con gobiernos de regímenes autoritarios", como han hecho otros países occidentales.

También pide que el Ejecutivo presente un informe sobre los contratos activos en sectores críticos suscritos con empresas sujetas a obligaciones legales de colaboración con servicios de inteligencia extranjeros, detallando medidas de mitigación y garantías de protección de los intereses esenciales de la seguridad nacional.

SEGUIR LAS INDICACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA

La segunda iniciativa que se someterá a debate el martes es la de Vox en el Congreso, que insta también prohibir la adjudicación de contratos de servicios que afecten a la Seguridad Nacional a empresas consideradas como proveedores de alto riesgo, siguiendo la Comunicación de la Comisión Europea C(2023) 4049, y a aumentar los recursos materiales y de personal de los organismos del Estado competentes en ciberseguridad, en especial del Centro Criptológico Nacional.

Vox sostiene que el Ejecutivo ha priorizado relaciones con China y ha adjudicado a empresas chinas contratos que afectan directamente a la Seguridad Nacional, entre ellos uno por 12,3 millones para renovar los servidores donde se almacenan las escuchas de la UCO de la Guardia Civil, adjudicado a Huawei.

REFORMA DE LA GOBERNANZA DE LA CIBERSEGURIDAD

En la misma línea de mejorar la lucha contra la delincuencia online, el PP en el Senado lleva el martes a la comisión una reforma urgente e integral del modelo de gobernanza de la ciberseguridad nacional, ante el "incremento notable en el volumen e impacto de ciberincidentes".

La iniciativa solicita al Gobierno a impulsar una reforma integral del modelo de gobernanza de la ciberseguridad nacional, establecer una autoridad nacional única o coordinadora en la materia, agilizar la transposición de la directiva europea NIS2, reforzar la cooperación con el sector privado y las comunidades autónomas, y dotar al Sistema de Seguridad Nacional de capacidades analíticas y operativas específicas en ciberseguridad y desinformación.

