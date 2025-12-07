Espana agencias

Junqueras (ERC) dice que "escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "escenificar peleas y reconciliaciones con el PSOE cada día es poco útil", en relación a la ruptura de Junts con el Gobierno.

"Es útil forzar al PSOE a hacer aquello que no quiere hacer", ha remarcado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, y ha citado como ejemplo la reducción de la deuda de la Generalitat que, según él, era un acuerdo que el PSOE no quería.

También ha expresado su respeto a la decisión de Junts y "toda la simpatía por los que son perseguidos injustamente".

FINANCIACIÓN

Sobre el acuerdo para una financiación singular en Cataluña ha señalado al ejecutivo: "Si dependiera del Gobierno y del Estado, nunca nos darían nada", ha asegurado

"Se quieren quedar todo el poder que tienen en todos los ámbitos, y por eso cuesta tanto", ha explicado, aunque ha añadido que se han conseguido acuerdos, a su parecer, potentes y razonables, como la reducción de deuda.

Así, se ha mostrado convencido de llegar a acuerdos en cuanto a la dotación de recursos, aunque afirma que el Gobierno "sigue teniendo reticencias en la capacidad normativa o la gestión de recursos" y ha dicho que no habrá acuerdo sin un entendimiento en estos puntos.

"De lo que se trata es que el Estado se apropie de una menor cantidad de los recursos que Cataluña genera y necesita para satisfacer sus servicios públicos", ha expuesto.

Sobre la negociación de presupuestos ha dicho que se sentarán a negociar cuando haya un acuerdo de financiación: "¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista? Si quiere presupuestos, tiene que cumplir", ha zanjado.

CATALUÑA DE LOS 10 MILLONES

Preguntado por los postulados del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acerca de llegar a los 10 millones de habitantes en Cataluña, Junqueras asegura que "en estos momentos es imposible" porque no se pueden garantizar unas condiciones de vida adecuadas.

"Cataluña ya es un país estresado en muchas de estas cuestiones. Por lo tanto, el país tiene que dar un salto hacia adelante en sus infraestructuras o en su dotación de capital físico", ha matizado.

PPA

En referencia al brote de peste porcina africana (PPA) ha dicho que es una "amenaza gravísima" para la industria cárnica y ha defendido que quien puso la obligación de analizar los jabalíes muertos fue ERC, textualmente.

También se ha referido al viaje de Illa a México durante el brote de PPA: "Ante una situación tan alarmante, tendría que haber estado en Cataluña", ha criticado.

FEDERACIÓN DE BARCELONA DE ERC

Sobre la situación del partido en la Federación de Barcelona ha dicho que "lo que legitima la acción de un partido político es ser útil a la sociedad" y que ante las impugnaciones los órganos tomarán las decisiones pertinentes.

"Es prioritario cómo nos dirigimos a la sociedad y a qué candidata elegimos para Barcelona. Nuestra candidata es Elisenda Alamany. Barcelona merece una alcaldesa con mirada de futuro", ha sentenciado.

