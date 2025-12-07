Espana agencias

El Senado gastó en nueve meses más de 2,7 millones en viajes de sus señorías

El gasto de los desplazamientos de los senadores con cargo al presupuesto de la Cámara Alta ha ascendido a unos 2,7 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2025, lo que supone la segunda cifra más alta en los diez años desde que se tienen datos. Hay que tener en cuenta que en este período hay dos meses inhábiles --enero y agosto-- en los que no hay actividad parlamentaria ordinaria.

Según las cifras recopiladas por Europa Press, el Senado ha reducido un 7% el gasto por viajes de sus señorías respecto al año anterior por estas fechas, aunque estos datos marcan el segundo puesto en el ránking histórico con motivo del incremento de la actividad parlamentaria.

Y es que la Cámara Alta ha detallado recientemente los datos del tercer trimestre de 2025, que ascienden a 735.356,92 euros. Estos gastos están divididos entre los viajes parlamentarios, políticos y oficiales de los senadores, y también se incluyen los gastos de gestión, de cancelación y de cambio de billetes, así como los billetes emitidos pendientes de utilización.

El Senado corre con los gastos de los viajes de los senadores en los medios de transporte colectivo (avión, tren, autobús o barco) para el desempeño de su actividad parlamentaria, para realizar actividades de naturaleza política, sectorial o de representación institucional, así como también los viajes oficiales que se realicen en representación del Senado.

Asimismo, el Senado entrega a los parlamentarios una 'Tarjeta-Taxi' con un crédito máximo anual de 3.000 euros, válida para cubrir sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid, y, en caso del uso del propio automóvil, se abonan 0,25 euros por kilómetro, así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas.

CON DOS MESES INHÁBILES

Cabe recordar que en este período ha habido dos meses inhábiles por períodos vacacionales, enero y agosto, en los cuales no hay actividad parlamentaria ordinaria.

En comparación con el mismo período de otros años, los nueve primeros meses de 2024 se saldaron con un gasto total de 2.921.267,36 euros en viajes, mientras que el gasto en 2023 fue de 1.826.444,5 euros y el de 2022 fue de 2.069.327,02 euros.

En 2020, cuando estalló la pandemia de la Covid-19 y se cerró casi por completo la actividad presencial en la Cámara Alta, los gastos fueron de 1.000.570,44 euros. En 2021, cuando aún habían ciertas restricciones, los costes ascendieron a 1.495.368,52 euros.

En 2019, el último año antes de la pandemia, los gastos en viaje de los senadores durante tres trimestres fueron de 1.362.853,74 euros. En 2018 (2.343.775,4 euros), en 2017 (2.106.744,77 euros), 2016 (1.305.659,19 euros) y 2015 (2.127.007,83 euros) nunca se superó la barrera de los 2,7 millones de este año.

