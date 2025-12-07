Aerolíneas Argentinas, el 'cóndor azul' que Milei quiere privatizar, cumple 75 años

Natalia Kidd

Buenos Aires, 7 dic (EFECOM).- Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera del país suramericano, cumple este domingo 75 años, con el reciente anuncio de una millonaria inversión para renovar su flota, mientras el Gobierno de Javier Milei mantiene su intención de privatizarla.

La empresa, que históricamente ha utilizado la silueta de un cóndor azul como insignia, fue creada el 7 de diciembre de 1950 por un decreto del entonces presidente Juan Domingo Perón que fusionó las aerolíneas Alfa, Zonda, Fama y Aeroposta.

En su historia, Aerolíneas protagonizó varios hitos, entre ellos el realizar en 1966 el primer vuelo sin escalas entre Buenos Aires y Madrid en un tiempo récord de 11 horas y 31 minutos y, en junio de 1980, el primer vuelo comercial transpolar que unió la capital argentina con Auckland, Nueva Zelanda.

Aerolíneas fue privatizada en 1990 y vendida a la española Iberia, que, ocho años más tarde, cedió la gestión a la aerolínea estadounidense American Airlines.

La operación de la compañía pasó en 2000 a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que en octubre de 2001 traspasó Aerolíneas al grupo privado español Marsans.

En 2009 el Estado argentino expropió a Marsans la aerolínea, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el Gobierno del país suramericano tras entrar en una severa crisis financiera.

Aquel capítulo derivó en un litigio iniciado por Marsans ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial que en 2017 condenó a Argentina a pagar una compensación de 340 millones de dólares.

Desde su llegada a la Presidencia argentina a finales de 2023, el ultraliberal Milei siempre se mostró decidido a privatizar Aerolíneas, pero el Gobierno tuvo que ceder esa pretensión y excluir a la compañía del listado de empresas susceptibles de ello incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -más conocida como 'ley bases'- aprobada en 2024.

No obstante, el partido Propuesta Republicana (Pro, centroderecha), aliado del Ejecutivo de Milei, presentó luego un proyecto de ley para su privatización.

Su discusión en el Congreso no ha prosperado, no obstante el oficialismo no descarta volver a impulsar el debate una vez que cambie la composición del Parlamento el próximo 10 de diciembre.

Uno de los argumentos para la privatización es que, desde la expropiación a Marsans, la empresa ha demandado millonarios fondos estatales para operar debido a sus resultados financieros negativos constantes desde entonces, algo que ha cambiado.

Según datos de la empresa, entre 2008 y 2023 Aerolíneas acumuló pérdidas por un promedio anual de 400 millones de dólares, situación revertida en 2024 con un beneficio operativo por 56,6 millones de dólares, resultado que proyecta duplicar en este 2025, año en que por primera vez no ha requerido aportes del Estado.

Con mejores cuentas, el pasado 27 de noviembre la aerolínea anunció que invertirá 65 millones de dólares para incorporar 18 aeronaves Boeing y Airbus bajo la figura de 'leasing' (alquiler con opción a compra).

La empresa, miembro de la Alianza SkyTeam, cuenta actualmente con una flota de 83 aeronaves y opera vuelos a 37 destinos en Argentina y, a nivel internacional, conecta 22 destinos en Latinoamérica y el Caribe, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo a datos oficiales, acapara el 56 % de los pasajeros en vuelos domésticos, un mercado en plena transformación debido a la política de 'cielos abiertos' que impulsa Milei y en el que también compiten las líneas de bajo coste Flybondi, JetSmart, Andes y American Jet.

Además de operar vuelos de pasajeros, el grupo Aerolíneas también está compuesto por Aerohandling (servicios de rampa y estiba de equipajes), JetPaq (transporte aéreo de cargas) y Optar (servicios turísticos).

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, Aerolíneas tenía una plantilla de 10.012 trabajadores en octubre pasado, 1.887 menos desde que Milei asumió la Presidencia con medidas de reducción del Estado. EFECOM