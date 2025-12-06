Espana agencias

Unas 300 mujeres socialistas respaldan el manifiesto de la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga contra el acoso

Unas 300 mujeres han respaldado ya el manifiesto que promovió este pasado jueves la Secretaria de Igualdad del PSOE de Málaga en el que expresaba "de manera clara y contundente" su condena "absoluta a cualquier forma de acoso, violencia o conducta machista, venga de quien venga y ocurra donde ocurra", tras la denuncia de una militante socialista de Torremolinos (Málaga) contra el secretario general del PSOE Local, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual. "Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta", apostilla el texto.

En concreto, el manifiesto que promueve la Secretaría de Igualdad del PSOE de Málaga, que dirige Yolanda Florido, ha sido respaldado, entre otras, por históricas del socialismo malagueño como Marisa Bustinduy, Chiqui Gutiérrez del Álamo, Emelina Fernández, Amparo Bilbao, Rosa Torres, Remedios Martel, Paloma Alonso y Pilar Oriente.

También por alcaldesas como Antonia García, Mariló Narváez y Sagrario Fernández; las diputadas nacionales Mari Nieves Ramírez e Isabel Pérez; las parlamentarias andaluzas Alicia Murillo e Isabel Aguilera; y las diputadas provinciales Desiré Cortés y Patricia Alba.

De igual modo, también por las concejalas en el Ayuntamiento de Málaga Rosa del Mar Rodríguez y Carmen Martín; la exsenadora Estefanía Martín Palop, la exparlamentaria Beatriz Rubiño, la exviceconsejera Montse Reyes, la ex diputada nacional Begoña Tundidor, referentes feministas como Meli Galarza y Andrea Barbotta e integrantes de la ejecutiva provincial del PSOE como Ana Villarejo, Emma Molina, y Soraya García. El manifiesto lo han apoyado mujeres socialistas de todas las commarcas de la provincia.

Así, en el citado escrito muestran su "apoyo total, sincero y 'sororo' a la compañera que ha tenido la valentía de denunciar los hechos acontecidos".

En este comunicado, también señalan su apoyo "a aquellas mujeres que puedan encontrarse en una situación similar, dentro o fuera de nuestro partido". "Sabemos que alzar la voz implica un enorme coste emocional, personal y político. Por eso afirmamos con fuerza: no estás sola. Nunca lo estarás. Tampoco lo estará ninguna mujer que decida alzar la voz ante una injusticia", añaden.

"Como mujeres feministas, reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de espacios libres de violencia y con la defensa inquebrantable de los derechos de todas. Exigimos que los protocolos internos se apliquen con rigor, rapidez, independencia y sensibilidad, y que se actúe de forma contundente ante cualquier conducta que contradiga nuestros valores", apuntan.

Asimismo, indican su apoyo a la decisión de la Dirección Federal del PSOE de suspender cautelarmente de militancia al denunciado, así como la petición de la dirección provincial para que ponga a disposición su cargos institucionales.

"Creemos en un PSOE que sea ejemplo de igualdad, justicia y respeto. Que escuche, acompañe y proteja a quienes denuncian. Que no normalice ninguna forma de violencia. Que honre su historia feminista no solo con palabras, sino con hechos", han aseverado, al tiempo que han considerado que "el feminismo no es un discurso decorativo para nosotras: es un compromiso político y ético que guía nuestra manera de actuar todos los días". "Hoy más que nunca decimos juntas: Ni una mujer sola. Ni una agresión sin respuesta. Ni un paso atrás en la lucha feminista", concluyen.

