Tráfico fluido en las carreteras durante las primeras horas del sábado del puente

Madrid, 6 dic (EFE).- La tranquilidad es la tónica predominante en las principales carreteras durante las primeras horas de este sábado del puente de la Constitución, en el que tan solo se presenta circulación lenta en la salida de Madrid a la altura de Pedrezuela y la Cabrera.

La Dirección General de Tráfico, que prevé 5,7 millones de viajes por carretera desde el inicio de la operación especial del puente -del viernes hasta el lunes a medianoche-, ha informado de que el tráfico en las salidas de las principales ciudades es fluido, toda vez que en Madrid se ha acondicionado el carril adicional en sentido contrario entre los kilómetros 36 y 106.

No obstante, hasta las 10,00 horas de este sábado se han producido tres accidentes, dos en la C-17 de Barcelona y otro en la A-62 de Palencia, en dirección a la capital.

En zonas de montaña algunas carreteras comarcales de Granada (A-4025 en Sierra Nevada), de Asturias (AS-117), de Salamanca (DSA-191) y de Navarra (NA-137, NA-2011 y NA-2012), se están viendo afectadas por hielo y nieve, por lo que la DGT recuerda consultar el estado de esta zona antes de emprender el camino.

Para el operativo del puente, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, la DGT ha instalado carriles reversibles y adicionales, ha paralizado las obras en las carreteras y ha restringido la circulación de camiones de mercancías en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.EFE

