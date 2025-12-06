Prohens expresa "orgullo" por Transición "modélica" y carga contra quienes "instrumentalizan" las instituciones

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, subrayó ante responsables institucionales y asistentes al acto que defendió la relevancia del modelo autonómico y la singularidad de Baleares como un territorio con identidad propia y dos lenguas oficiales. Durante la ceremonia celebrada este sábado con motivo del Día de la Constitución en el Palacio de La Almudaina en Palma, Prohens resaltó la importancia de que los representantes políticos den respuesta a desafíos como el crecimiento demográfico, el acceso a la vivienda, la calidad de los servicios públicos, la lucha contra la inmigración irregular, la igualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género y la sostenibilidad. La mandataria situó esta intervención en el marco de la celebración constitucional, reiterando una defensa explícita de la Carta Magna y rechazando los intentos de poner en cuestión la democracia, tal como publicó el medio fuente.

Durante su discurso, de acuerdo con el medio, Prohens manifestó su "orgullo" por la denominada “Transición modélica” en España y expresó su agradecimiento a quienes impulsaron la elaboración de la Constitución de 1978 y a quienes apostaron por el progreso y la prosperidad de las Islas Baleares y el país durante las últimas décadas. Prohens remarcó que interviene como parte de “una generación hija de la democracia”, lo que consideró un motivo adicional de reconocimiento hacia quienes hicieron posible la etapa democrática vigente.

Según detalló la fuente, la presidenta insistió en que la Constitución española representa más que un marco jurídico, situándola como el pilar fundamental de la convivencia, el reflejo de la pluralidad nacional y una garantía directa de los valores democráticos, de las libertades individuales y del Estado de Derecho. Prohens enumeró los valores que, según expuso, consolidan el marco constitucional: igualdad, dignidad humana, justicia, trabajo, propiedad privada y los cimientos propios del Estado social y de bienestar. Recordó que la Carta Magna reconoce principios del humanismo cristiano y de la democracia liberal, junto a los derechos desarrollados en el Estado del bienestar.

La presidenta dedicó también parte de su mensaje a los protagonistas de la Transición, de quienes reivindicó la capacidad de entendimiento y la concordia que caracterizaron aquella etapa, asegurando “sentirse profundamente orgullosa” de quienes participaron, frente a quienes, según denunció, buscan reescribir la historia. Sobre la Monarquía española, Prohens mencionó el medio siglo de existencia de la institución tras la dictadura y la contextualizó como un elemento esencial en los momentos críticos, destacando su papel como símbolo de estabilidad y como un actor clave durante la Transición.

En relación con el contexto actual, la presidenta expresó preocupación por lo que calificó como procesos recientes de “degradación institucional”. Señaló la instrumentalización de instituciones para fines partidistas y decisiones que, según afirmó, ponen en peligro la separación de poderes y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho. Según informó la fuente, Prohens advirtió sobre la necesidad de mantener los contrapesos democráticos y confió en que estos mecanismos sigan actuando como protección ante amenazas a la democracia.

El medio fuente recogió además el llamamiento de Prohens a la responsabilidad de todos los representantes políticos y de la ciudadanía para defender la Constitución frente a quienes pretendan socavarla o levantar barreras que fragmenten y enfrenten a la población. La presidenta insistió en que la defensa de la Carta Magna debe realizarse a través de los instrumentos propios del Estado de Derecho y remarcó que la Constitución, durante sus 47 años de vigencia, ha sido una garantía para la convivencia, el bienestar y el futuro democrático del país.