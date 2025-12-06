Pedro Porro: "La afición ha estado excepcional"

Londres, 6 dic (EFE).- Pedro Porro, lateral del Tottenham Hotspur, reconoció que la afición ha estado "excepcional", en la victoria de los 'Spurs' ante el Brentford, después de la polémica por los abucheos al guardameta Guglielmo Vicario por sus errores en la derrota frente al Fulham.

"Han estado excepcionales desde el principio del partido celebrando cada ataque y cada ocasión. Es lo que necesitamos porque cuando el equipo está mal, necesitamos ese apoyo. Yo entiendo que muchas veces las emociones en el fútbol, como ya comenté no llevan a reaccionar de la mejor forma posible. Ya saben que yo tengo un amor incondicional por ellos y eso es lo más importante", aseguró a EFE tras el duelo en el club londinense rompe una racha cuatro meses sin ganar como local en Premier League.

El lateral ya acudió a las redes sociales para explicar lo ocurrido al término del duelo, cuando recriminó a Lucas Bergvall que aplaudiera a los aficionados que abuchearon.

"El fútbol son emociones y en el fútbol como en la vida puede haber errores. Lo que no voy a tolerar es escuchar faltas de respeto de la afición a mis compañeros, de ahí mi frustración al final del partido", dijo el español.

"Y nos levantaremos. Os recordamos que hace seis meses todo estaba muy mal y al final no es cómo empieza esto, es cómo termina. A los verdaderos aficionados, os quiero", completó. EFE