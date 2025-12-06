Melilla traslada a 21 menores a otras comunidades y hay otros 15 pendientes

Melilla, 6 dic (EFE).- Melilla ha trasladado en casi dos meses a un total de 21 menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas en el marco del mecanismo de contingencia migratoria, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

Además, otros 15 menores tienen ya realizado todo su expediente de traslado, pero están pendientes de que se materialice.

Entre los traslados ya realizados y los que están pendientes hay menores de los dos procedimientos por los que se rige el sistema, uno para los menores que accedieron después de ser declarada la situación de contingencia migratoria el pasado 29 de agosto, cuyo procedimiento de reubicación establece unos plazos administrativos más cortos, y otro para los que ya estaban anteriormente en Melilla.

Tras la declaración de la contingencia migratoria el pasado 29 de agosto, Melilla fue la primera región en España donde el Gobierno firmó expedientes para el traslado de menores migrantes a otras comunidades autónomas, tres concretamente, si bien dos de ellos tuvieron que ser paralizados después de que las pruebas de edad determinaran que en realidad eran adultos. EFE