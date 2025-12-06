Guardiola reivindica el "espíritu de conciliación y unidad" en el aniversario de la Constitución de 1978

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, ha celebrado este sábado, 6 de diciembre, el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 reivindicando el "espíritu de conciliación y unidad para todos los españoles".

"Hoy celebramos el 47 aniversario de nuestra Constitución, la que hizo posible la España que compartimos, que defendemos y que seguimos construyendo cada día", ha expresado la mandataria extremeña en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, recogido por Europa Press.

A su vez, Guardiola se ha referido a la Carta Magna como un "compromiso" con la "libertad", la "convivencia" y el "futuro" deseado "para las próximas generaciones".

Cabe señalar que la presidenta extremeña no estará presente este sábado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso para participar en el acto institucional con motivo del aniversario del texto constitucional, en un año marcado por la celebración de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

En su lugar, se trasladará hasta la localidad pacense de Peraleda del Zaucejo, donde, como candidata por el PP a la reelección, atenderá a los medios de comunicación antes de participar en la XVIII Matanza Didáctica del ese municipio.