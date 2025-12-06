El Kashima se reencuentra con el título y deja sin corona al Kashiwa de Ricardo Rodríguez

Redacción deportes, 6 dic (EFE).- El Kashima Antlers logró el noveno título de su historia de la liga japonesa de fútbol al ganar este sábado, en la última jornada, al Yokohama Marinos (2-1), con lo que frustró el sueño del Kashiwa Reysol que dirige el español Ricardo Rodríguez.

Un doblete del brasileño Leo Ceara (m.20 y 57) permitió al conjunto de Toru Oniki hacerse con el triunfo que necesitaba el Kashima para no ser rebasado en la tabla por el Kashiwa, que encaraba esta última fecha a un punto de distancia.

Aun así, en los últimos compases tuvo que sufrir, tras acortar distancias Jun Amano, para certificar el noveno título de su trayectoria tras una sequía de nueve años, lo que, de paso, le permite incrementar su ventaja en el historial del torneo, con cuatro más que el propio Yokohama Marinos y en el que releva al Vissel Kobe, campeón las dos campañas precedentes.

El Kashiwa cumplió con lo que necesitaba para aspirar el título, pero a la postre no le valió. Venció al Machida en su estadio Sankyo Frontier por 1-0, con un autogol de Daiachi Okamura al intentar desviar un centro desde la derecha. EFE