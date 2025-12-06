Bordalás: “Milla recibe una agresión, si es a la inversa es roja para el del Getafe"

Vila-real (Castellón), 6 dic (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, tras la derrota ante el Villarreal (2-0) dijo que Luis Milla recibió una agresión por parte de Buchanan y aseguró no tener dudas de que si hubiera sido al revés su jugador habría sido expulsado.

“Luis Milla recibe una agresión. La agresión no tiene por qué ser una patada o un puñetazo”, dijo el alicantino en alusión al balonazo que recibió su jugador por parte de Buchanan.

“Le podía haber reventado la cara o la nariz. Si llega a pasar a la inversa, la roja es para un jugador del Getafe, no tengo dudas”, añadió el técnico en la rueda de prensa, tras lamentar que se haya “normalizado” que las tarjetas sean siempre para su equipo.

Bordalás, pese a sus quejas, pidió “no quitarle méritos” al Villarreal, al que definió como un “grandísimo equipo”.

“Hemos sido generosos a nivel de esfuerzo y compromiso”, señaló el alicantino, quien no entendió “por qué se dieron cinco minutos de descuento en el primer tiempo”, periodo en el que llegó el primer gol del Villarreal.

“A Soria le ha molestado el sol en esa jugada, ha sido una mala pasada”, desveló el entrenador del Getafe, que tras la expulsión de Milla admitió que el partido se puso “difícil y complicado para el Getafe”.

Bordalás lamentó que el primer gol llegara al final de un primer tiempo en el que el Villarreal no les había generado "nada", cuando es un rival "que crea muchísimas ocasiones en su campo”.

“Los habíamos neutralizado bien, pero nos faltó fuelle con el balón. Seguro que el equipo hubiera ido a más tras el descanso, pero no nos ha dado tiempo tras la expulsión”, lamentó el preparador, que añadió que ve al Villarreal capacitado para pelear por el título de Liga.

“No tengo dudas, estoy convencido. Hay que felicitar al club, a su directiva y al entrenador por contar con una plantilla amplia, de muchísimo nivel y alternativas”, finalizó. EFE

