El WhatsApp de Mazón a Pradas tras alertarle ella la mañana del 29O de que "preocupa" el barranco del Poyo: "Cojonudo"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas intercambiaron varios mensajes de WhatsApp el día de la catastrófica dana, el pasado 29 de octubre de 2024. En uno de ellos, en los que la exconsellera le alerta esa misma mañana de que "preocupa" el barranco del Poyo, el ya 'expresident' le responde: "Cojonudo".

Así se desprende del listado de mensajes que ha entregado la exconsellera a la jueza que investiga la gestión de la dana, que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso.

Pradas se refirió por primera vez a estos mensajes el pasado domingo en una entrevista concedida a 'Salvados' y, tras ello, la jueza se los requirió para incorporarlos a la causa, algo que la exconsellera ya ha hecho.

En uno de los mensajes que intercambia con Mazón, en concreto a las 13.03 horas, Pradas le indica: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por el temporal marítimo".

Seguidamente, en otro mensaje, un minuto más tarde, Pradas prosigue: "Han habido rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón". Al primer WhatsApp, Mazón le responde: "Cojonudo".