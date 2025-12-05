Espana agencias

El Senado acoge hoy el interrogatorio a Félix Bolaños en la comisión de investigación sobre la gestión del CIS

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerá este viernes en la comisión de investigación que impulsó el PP en el Senado sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), siendo el primer miembro del Gobierno que será interrogado en este foro parlamentario.

Está previsto que Bolaños declare en esta comisión de investigación a partir de las 10.30 horas de este viernes y, según decidió el PP con su mayoría absoluta en el Senado, se aplicará para su comparecencia un formato de interrogatorio con un máximo de 50 minutos por grupo.

La comisión de investigación sobre la gestión del CIS se creó en julio del año pasado y en este año y medio han desfilado por ella un total de 16 comparecientes, ninguno de ellos del Gobierno. De hecho, los comparecientes en esta comisión de investigación han sido sociólogos, expresidentes del CIS, directores de consultoras y profesores universitarios.

En cualquier caso, Bolaños inaugurará el turno de los altos cargos en esta comisión de investigación sobre la gestión del CIS. Como curiosidad, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes también ha acudido este jueves al Senado para comparecer en la Comisión de Justicia.

Después de Bolaños está previsto que comparezca el director del CIS, José Félix Tezanos, que está citado para el martes 9 de diciembre.

