Comunes e IU alertan que la 'NBA Europa' es perjudicial para el baloncesto español y piden al Gobierno que actúe

La exclusión de varios clubes históricos de la liga española de baloncesto figura entre las principales preocupaciones relacionadas con el proyecto ‘NBA Europa’. Según informaciones publicadas por diversas fuentes y detalladas por el medio que suministró la información, diputados de Sumar, como Viviane Ogou (Comunes) y Nahuel González (IU), han advertido que solo el Real Madrid y el FC Barcelona cumplen con los requisitos para formar parte de esta competición. En consecuencia, equipos como el Baskonia, el Valencia Basket, el Joventut de Badalona y el Baxi Manresa, que cuentan con un prolongado arraigo territorial y proyectos consolidados para la formación de jugadores, quedarían fuera de la liga planteada.

De acuerdo con la información publicada, Ogou y González han presentado una serie de preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados. En ellas, ambas formaciones alertan sobre los efectos negativos que la creación de la ‘NBA Europa’ podría generar en el equilibrio competitivo del baloncesto español. Tal como señaló el medio, los diputados solicitan al Gobierno la adopción de medidas para proteger el modelo actual y evaluar de manera rigurosa los riesgos derivados de la nueva competición.

El proyecto de la ‘NBA Europa’ prevé el establecimiento de un sistema de franquicias permanentes, con cuotas de acceso que han sido calificadas de “muy elevadas” y un control mayoritario ejercido desde fuera del ámbito de la Unión Europea. Según consigna la fuente, este modelo empresarial se considera cerrado y exclusivo, con una orientación marcada hacia la maximización de beneficios privados. Ogou y González subrayan que la iniciativa se aparta de los principios que sustentan el deporte europeo, y que la aplicación del sistema norteamericano podría perjudicar gravemente tanto a la Liga ACB como a competiciones internacionales tales como la Euroliga.

El medio también da cuenta de que la posible implantación de la ‘NBA Europa’ implicaría múltiples riesgos para la estructura actual. A juicio de los diputados, esto podría derivar en una pérdida de talento, generar desigualdades irreversibles entre clubes y desplazar rentabilidad, talento y capacidad de toma de decisiones fuera de Europa. Tal escenario debilitaría, según sus argumentos, toda la red competitiva y social sobre la que se ha construido el baloncesto europeo durante generaciones.

Ogou y González han preguntado al Ejecutivo si ha solicitado informes específicos al Consejo Superior de Deportes, a la Federación Española de Baloncesto y a la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) acerca del impacto que la implantación de la ‘NBA Europa’ tendría en la estructura de competiciones nacionales, el equilibrio entre clubes y el desarrollo de las categorías de base. Los diputados también han planteado si el Gobierno considera necesario adaptar la concesión de ayudas públicas o subvenciones, con el objetivo de exigir que los clubes que participen en ligas cerradas mantengan compromisos claros con las competiciones nacionales, el baloncesto formativo y el entorno deportivo de sus territorios.

Según publicó la misma fuente, dicha inquietud se enmarca en la reciente advertencia del Parlamento Europeo —formulada mediante resolución en octubre— sobre la mercantilización del deporte y el riesgo de deslocalización del valor generado en Europa. Tanto Comunes como IU insisten en la importancia de que el Gobierno esté atento a estos fenómenos y actúe para evitar que el modelo europeo quede relegado frente a estructuras de gestión deportiva ajenas al continente.

El análisis del impacto económico y competitivo, además, se extiende al terreno regulatorio. Tanto Ogou como González han instado al Gobierno a solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una evaluación sobre si los acuerdos de franquicia entre la NBA y clubes españoles podrían derivar en prácticas de abuso de posición dominante, restricciones a la competencia o distorsiones significativas en el mercado de las competiciones profesionales en España.

El medio consignó, asimismo, que los diputados han sugerido que el Gobierno, en coordinación con otros Estados miembros de la Unión Europea, impulse la aprobación de criterios comunes de ‘fair play’ y la imposición de límites regulatorios para la implantación de ligas cerradas dirigidas desde el exterior de la UE. El objetivo de esta petición consiste en proteger el modelo deportivo europeo y en mantener la sostenibilidad de las competiciones nacionales, de modo que se preserve tanto el equilibrio como la capacidad de los clubes de base para formar nuevos talentos.

La preocupación expresada se fundamenta en la posibilidad de que, si la iniciativa de la ‘NBA Europa’ prospera con el modelo proyectado, solo los clubes con amplia capacidad financiera puedan acceder a la competición, al margen de méritos deportivos o compromiso con el tejido local. Según recoge el medio mencionado, tanto Ogou como González reiteran la necesidad de garantizar que los clubes que participen en este tipo de ligas mantengan su vínculo y sus responsabilidades con las ligas nacionales, así como con el desarrollo del baloncesto de base y el tejido social confluyente en torno al deporte.

Dentro de las preguntas hechas al Ejecutivo, se incluye la cuestión de si el Gobierno prevé la articulación de nuevas normativas o acuerdos que permitan asegurar la continuidad y la competitividad de las ligas estatales ante la eventual fuga de clubes hacia sistemas de franquicia como los de la ‘NBA Europa’. Además, se solicita claridad sobre las medidas que se prevé adoptar para defender el modelo abierto de competición y evitar la consolidación de estructuras cerradas que limiten la participación y la diversidad deportiva en el baloncesto europeo.

El debate sobre la ‘NBA Europa’ se inserta en un contexto más amplio de discusión en torno a la mercantilización del deporte, la protección de la igualdad de oportunidades entre clubes y la sostenibilidad de los modelos deportivos europeosen todos los niveles de competición.