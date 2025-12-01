Espana agencias

Almeida califica la manifestación del Templo de Debod como "un éxito que molesta"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "éxito que molesta" la manifestación en el Templo de Debod en la que participó junto al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso. Ha reclamado a Pedro Sánchez que presente una cuestión de confianza.

"A lo mejor el que tendría que presentar una cuestión de confianza es Pedro Sánchez porque quien pretende gobernar en una democracia parlamentaria sin el apoyo del Parlamento ni es un demócrata ni cree en la democracia", ha opinado desde el nodo de movilidad de Plaza de España.

Almeida está convendido de que Pedro Sánchez "le tiene miedo al Parlamento y a los españoles y por eso no presenta una cuestión de confianza, porque sabe que lo pierde. Y por eso no convoca elecciones, porque sabe que las pierde".

"Cualquier otro presidente del Gobierno en la situación de corrupción, falta de apoyos parlamentarios y falta de presupuestos ya hubiera convocado elecciones. Pedro Sánchez es una anomalía, es una excepción democrática", ha subrayado, para recordar "que aquí se trata de mejorar la vida de la gente y no de mejorar la vida de uno mismo, que es lo que hace Pedro Sánchez en la Moncloa".

RETA A LOS SOCIALISTAS A CONVOCAR UNA MOVILIZACIÓN ASÍ EN 3 DÍAS

El alcalde cree que los socialistas están "molestos porque la concentración de ayer fue un éxito rotundo", una protesta secundada por "miles y miles de personas que en apenas tres días se acercaron al Templo de Debod que es una buena prueba de que Pedro Sánchez no sólo no tiene el apoyo del Parlamento sino que ha perdido completamente el apoyo de la calle".

"Ayer el ministro de Transporte, Óscar Puente, dijo que había menos gente que en el mercadillo de Valladolid... lo que no sé es cuánta gente hubo cuando pidieron que se acudiera a Ferraz a apoyar a Pedro Sánchez en sus cinco días de reflexión. En todo caso, y si ese es el parámetro que utiliza, yo reto a Óscar Puente y a Pedro Sánchez a que convoquen una manifestación dentro de tres días para apoyar al Gobierno del PSOE, a ver cuánta gente son capaces de llevar, a ver cuánta gente de verdad es capaz Pedro Sánchez de poner en la calle en apenas tres días", ha retado.

El primer edil ha insistido en que lo de ayer fue "un éxito rotundo, un éxito incuestionable y un éxito que molesta y que les molesta profundamente".

