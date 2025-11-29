Espana agencias

Mañueco asegura que el PP es el "único pilar" que sostiene la democracia constitucional en España

El presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado en su discurso en el II Foro de Grandes Ciudades, que su partido es el "único pilar" que sostiene la democracia constitucional de España, motivo por el que ha comprometido el apoyo de las bases y dirigentes 'populares' castellanoleoneses para "llevar en volandas" a Moncloa al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

El máximo dirigente 'popular' en Castilla y León ha apuntado que el PP que es "mucho más que un partido" y ha señalado que su formación es "un símbolo" que representa "hoy una misión, mucho más allá de las siglas de la ideología".

En su intervención, Fernández Mañueco ha recordado que mientras el gobierno de Sánchez "un día sí y otro también" sigue actuando como lo hace, en Castilla y León se "demuestra" que en el día a día también existe que "otra forma de gobierno es posible".

En este sentido, ha hecho énfasis en que frente al "escándalo y a la ineficacia de Sánchez", el PP ofrece "estabilidad y utilidad" y está "al servicio de las personas" de Castilla y León.

MANIFESTACIÓN

También ha prometido que todo el PP va a estar este domingo en Madrid para decirle a Sánchez "que su proyecto es dañino para España"; que sus políticos "han fracasado, que su tiempo ha pasado" y que Pedro Sánchez "se vaya de la Moncloa, que convoque elecciones y que gane Alberto Núñez Feijóo".

Por su parte, el PP ha llegado "a gestionar y a solucionar problemas" y a "mejorar" la vida de las personas, a "dignificar la esencia" de lo que significa gobernar.

Para Fernández Mañueco, los alcaldes representan "mejor que nadie lo que es gobernar bien. En sus palabras ha tenido un homenaje a su antecesor Juan Vicente Herrera que puso las bases para infraestructuras importantes de la Comunidad y que desde el ejercicio de la política fue "sensato y eficaz".

Con respecto a los presupuestos, ha asegurado saber que no podrá aprobarlos en este mandato por la negativa de PSOE y Vox "que han preferido el bloqueo".

En este sentido, los de Santiago Abascal fueron los que "dejaron el trabajo sin hacer, los que dejaron tirados a todos" tras la ruptura con el equipo del PP, ha criticado.

Se ha empleado con dureza con los que se sitúan a su derecha política en "una extraña coalición del ruido", con el PSOE, y ha prometido aprobar las cuentas cuando ganen "las elecciones en marzo".

A propósito de las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, Fernández Mañueco quiere "fijar una meta común que una a todos". Según el dirigente se trata de decirle a la gente que tienen "las ideas claras" y que juntos pueden "llegar más lejos" en Castilla y León.

BURGOS Y PROVINCIA

Por su parte, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el presidente del PP de Burgos y de la Diputación Provincial, Borja Suárez, han hablado de su gestión confrontándola con la llevada a cabo por el PSOE en diferentes administraciones.

Ambos se han referido a las "oportunidades" de Castilla y León y para Burgos. Ayala ha hecho referencia a las tres notas que caracterizan al PP: "Visión de futuro, buena gestión y honestidad", que ella misma intenta poner en práctica en su Ayuntamiento.

En este marco, Suárez ha recordado a Feijóo esas "oportunidades" de la Comunidad y de la provincia desde el "municipalismo" para conseguir reducir la burocracia.

Tampoco se ha olvidado de hacer alusión al Tren Directo "para vertebrar España" que después Feijóo también ha invocado para ese fin.

EuropaPress

