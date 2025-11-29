Espana agencias

Feijóo acusa a Sánchez de "pudrir" el país y advierte que los "mafiosos caen cuando empiezan a delatarse entre ellos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre todo el país", por lo que los españoles tienen que "decir basta" a esta "insoportable situación", al tiempo que ha ironizado con el hecho de que en las películas de mafiosos "cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos".

En estos términos se ha expresado el líder 'popular' en el marco de su intervención en un acto de partido celebrado en el Fórum Evolución de Burgos, donde ha afirmado que es momento de decir "basta" a un presidente que "tiene a todo su entorno político y personal en el banquillo o en la cárcel".

"Basta de un Gobierno que tiene más ojos puestos en la cárcel de Soto del Real que en los pueblos de España, que ataca a la Justicia y a los medios que investigan la verdad sobre sus escándalos", ha criticado.

Por esta razón, ha señalado que hasta que le devuelvan a los españoles la voz en las urnas, saldrán a la calle "las veces que haga falta". "El Gobierno sale a la calle contra los jueces. Nosotros salimos a la calle a favor de la independencia judicial y de la decencia de nuestro país", ha apostillado.

Lo ha hecho en referencia a la convocatoria este domingo de una concentración en el Templo de Debod de Madrid para protestar contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales ya.

Se trata de una protesta "sin siglas", "abierta" y "cívica", según el PP, a la que están llamados tanto los votantes de Vox como los socialistas "desencantados" y que se sienten "engañados" por la actuación del presidente del Gobierno.

Porque lo que hace este gobierno "rebasa cualquier límite político y moral", ha ahondado el líder 'popular', es una mezcla de "degradación, desprecio e impunidad que no se parece en nada a lo que se haya podido ver en los últimos 50 años en España".

"Ni el más nostálgico hubiese diseñado este homenaje. Y en este contexto es cuando es más necesario mostrar que hay solución, que hay alternativa", ha aseverado, para después recalcar que hay "otra forma de entender la política y otro modo de gobernar que defiende el modelo del PP".

