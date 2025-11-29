Espana agencias

CC pide al Gobierno restablecer el convenio para reconocer el carné de conducir venezolano

Coalición Canaria (CC) quiere que el Gobierno ponga en marcha conversaciones con el régimen venezolano de Nicolás Maduro para restablecer el convenio bilateral que reconoce el carné de conducir de ese país, que fue suspendido en 2021 por falta de verificaciones de Caracas.

Se trata de una proposición no de ley presentada por la diputada Cristina Valido para que el Congreso urja al Ejecutivo a iniciar conversaciones bilaterales con las autoridades venezolanas con el fin de establecer un protocolo técnico de verificación de la autenticidad de los permisos de conducir que permita la reactivación del Convenio de Canje firmado el 16 de mayo de 2005, garantizando "mecanismos seguros y eficaces de comprobación documental".

También pide establecer una mesa de trabajo técnica para diseñar un protocolo específico que garantice la autenticidad de los permisos "sin generar discriminación colectiva" con participación, al menos de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección General de Tráfico), Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Embajada de Venezuela en España y organizaciones de la sociedad civil especializadas en migración y representantes de la comunidad venezolana en España.

La iniciativa, recogida por Europa Press, plantea igualmente implementar un programa piloto mientras se negocia la reactivación definitiva del Convenio, limitado a permisos expedidos en formato de tarjeta plástica anteriores a 2017, que cuenten con verificación favorable del Consulado de España en Venezuela, cuyo titular acredite residencia legal en España con anterioridad a la expedición del permiso y que superen un examen teórico simplificado sobre normativa española específica.

PROGRAMA PILOTO

Asimismo, Valido propone elaborar un informe detallado en el plazo de seis meses sobre el impacto social, económico y laboral de la suspensión del Convenio, las medidas de verificación aplicadas en otros acuerdos bilaterales, la viabilidad técnica y jurídica de las diferentes opciones de reactivación y las mejoras que Venezuela debe implementar para cumplir el punto 9 del Acuerdo de 2005.

Finalmente, insta a garantizar, en el marco del principio de igualdad de trato, que cualquier medida extraordinaria de verificación para Venezuela se aplique "de manera proporcional y similar a todos los convenios bilaterales de canje", evitando discriminaciones por razón de nacionalidad.

En su exposición de motivos, CC recuerda que el Canje de Cartas entre España y Venezuela de 2005 permitió durante más de una década el reconocimiento recíproco y el canje de permisos de conducir sin necesidad de realizar exámenes adicionales, "facilitando la movilidad y la integración social y laboral".

CARACAS NO CONFIRMABA LA AUTENTICIDAD DE SUS CARNÉS

Pero España suspendió su aplicación en marzo de 2021, al amparo de los artículos 57.b) y 60.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, debido al "reiterado incumplimiento" de Venezuela del punto 9 del acuerdo sobre verificación de autenticidad de los permisos.

Según esgrimen en el texto, suspensión ha generado "graves consecuencias" para más de 222.891 ciudadanos venezolanos residentes legales en España y para miles de españoles retornados, obligándoles a invertir entre 1.500 y 2.500 euros para obtener el permiso español desde cero y limitando su acceso al mercado laboral, especialmente en zonas rurales, sectores como transporte, logística, distribución o cuidados a domicilio y territorios insulares.

