Alegría: "Para ser coherentes, la manifestación debería partir del kilómetro cero de la corrupción, la calle Génova 13"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, considera que la manifestación convocada por el PP este domingo en Madrid bajo el lema '¿mafia o democracia?' "debería partir del kilómetro cero de la corrupción, que está en la calle Génova 13, frente a una sede pagada con dinero negro y que recoge las siglas del único partido político que en España ha sido condenado por corrupción".

La líder de los socialistas aragoneses ha reprochado a los populares que nunca se manifiesten en favor de los servicios públicos ni de los derechos de los trabajadores y les ha acusado de practicar una "oposición furibunda de ataque y derribo y de deshumanización" con la que han abandonado "valores, principios y políticas moderados para hacer suyo de arriba abajo el manual de la ultraderecha más radical".

Por ello, Alegría ha instado a los suyos a "no resignarse ni bajar los brazos" porque "son muchos los retos y el trabajo por mejorar la vida de la gente".

Un mensaje que ha trasladado a la cantera socialista aragonesa en el acto de clausura del XVI Congreso de Juventudes Socialistas de Aragón, en el que se ha elegido a Daniel Sanagustín como nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas Aragón.

La secretaria general ha destacado las "ganas e ilusión" por "transformar y mejorar" que percibe entre los integrantes más jóvenes del partido en la Comunidad, a los que ha instado a "movilizarse" para seguir reivindicando las políticas justas en materia de vivienda, de educación y empleo y a que estén presentes en todas las esferas y en todas las instituciones.

"En los jóvenes socialistas percibo ganas de ser no el problema, sino la parte de la solución". Una solución a los problemas de los aragoneses, de los que ha recordado que "siempre nos han dado su apoyo porque nos han visto cerca, próximos a sus problemas y generadores de oportunidades.

Alegría ha insistido en que "es mucho lo que nos queda por hacer" y por ello ha alabado la "ilusión, unidad, pasión, fuerza, proyecto, ideas" que percibe en las filas de su partido y que le llevan a no importarle cuándo se acaben convocando las elecciones autonómicas: "Que nos convoquen las elecciones cuando quieran. ¿Sabéis por qué? Porque las vamos a ganar", ha trasladado a los suyos al tiempo que ha recordado su triunfo en las urnas de 2019 frente a Jorge Azcón que sin embargo no le permitió gobernar la ciudad de Zaragoza por el pacto PP-Vox.

El propósito principal del PSOE será, ha asegurado, el de revertir los recortes que según considera está llevando a cabo el PP en los servicios públicos, educación y sanidad, principalmente: "Asfixiar y recortar lo que es de todos, lo que nos pertenece a todos, que son los servicios públicos para seguir haciendo más grandes los bolsillos de unos pocos", ha considerado sobre la política del Ejecutivo de Jorge Azcón.

"Este partido va a ganar esas elecciones y, sobre todo, a lo que va es a mejorar, a transformar y a cambiar esas políticas de destrozo y de recorte de los servicios públicos que está ejecutando el Gobierno de Azcón".

Así, Alegría ha reivindicado la subida del 80% en la política de becas del Gobierno de España y ha rechazado el concierto del Bachillerato impulsado por el PP. Además, ha fijado como objetivo mejorar la educación pública, con una apuesta clara por la etapa 0-3 años, así como las condiciones del profesorado, especialmente el de las zonas rurales, "porque no sé si lo sabéis, Aragón es una de las comunidades autónomas que peor paga a los profesores en ese complemento específico", ha acusado sobre una circunstancia que ha comenzado a ser revertida y que se remonta al último gobierno socialista.

La líder socialista ha extendido sus críticas a la política del Gobierno aragonés en materia de sanidad pública, sobre la que ha mostrado su preocupación por problemas como la falta de sanitarios, las listas de espera, los recortes de especialistas: "Mientras con una mano recortamos la sanidad pública, con la otra hacemos alfombra roja a la sanidad privada, también en Aragón, porque este es el patrón de conducta. Aquí da igual que se llame Azcón, Moreno Bonilla, Guardiola o Pérez Llorca. El patrón de conducta es siempre el mismo. Recorto lo público y beneficio al bolsillo de unos pocos. En esto el Partido Popular no se confunde", ha acusado.

POLÍTICA DE VIVIENDA

Frente a esa oposición que no aporta "propuestas constructivas", Alegría ha asegurado que todavía es mucho el trabajo que queda por hacer, como seguir subiendo las pensiones y los salarios de los funcionarios, en este caso un 11% hasta 2028, así como el SMI.

Además, también ha abordado el problema de la falta de vivienda, para el que ha reclamado que todas las administraciones "arrimen el hombro". Alegría ha asegurado que en estos últimos siete años el Gobierno de Pedro Sánchez ha transferido a Aragón 325 millones de euros para poner en marcha 5.900 viviendas, algo más de 1.000 viviendas de nueva construcción y casi 5.000 rehabilitadas. Y ha mostrado la "mano tendida" del Ejecutivo central "para seguir atacando este problema".

La receta socialista, vivienda pública "para siempre" porque con ella "no se especula, no se hacen negocios", ha defendido. Además ha instado a las comunidades autónomas del PP a hacer uso de las herramientas disponibles para topar los precios de los alquileres.

"Aquí en Aragón no están dispuestos. No quieren regular los precios de los alquileres. Estamos hablando de más de 60.000 aragoneses que hoy viven en régimen de alquiler. Y el Gobierno de Aragón sabe, porque lo estamos viendo en otras comunidades autónomas, en otras ciudades, que cuando se regula los mecanismos, ese precio de alquiler baja y, además, los propietarios que bajan esos precios de alquiler reciben bonificaciones superiores al 90%", ha sostenido.