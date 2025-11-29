Alamany (ERC) pide al Govern que "se ponga las pilas" para evitar que se extienda el brote de peste porcina

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido este sábado al Govern que "se ponga las pilas" para evitar que se extienda el brote de peste porcina africana (PPA).

En declaraciones a los medios durante la Assemblea Nacional de Dones de ERC en Caldes de Montbui (Barcelona), ha pedido al ejecutivo que "no tarde tanto como tardó" con las vacunas de la dermatosis nodular contagiosa y ha añadido que cada día cuenta.

También ha reclamado que se "trabaje la confianza para los mercados exteriores" porque este sector es muy importante para la economía de Cataluña.

LA SITUACIÓN DE LA LEGISLATURA

También se ha referido a la situación del Gobierno y de la legislatura, al considerarla "especialmente preocupante" tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, y ha afirmado que el Gobierno está profundamente debilitado, textualmente.

"Si esto escala, es evidente que se hará muy difícil que la legislatura pueda continuar", aunque ha dicho que continuarán avanzando en todas las carpetas abiertas con el Gobierno.

Así, ha dicho que ERC no tiene "ningún interés en que el PP y Vox lleguen al Gobierno del Estado".

FEIJÓO, "PERDIDÍSIMO"

Sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le "resulta sorprendente" que quiera los votos del soberanismo de izquierdas para que, a su parecer, sean PP y Vox quienes lideren el Gobierno.

Ha asegurado que el líder popular está "perdidísimo y no encuentra su lugar ante la extrema derecha franquista" y que si cree que encontrará a ERC en este asunto es que vive en una dimensión paralela, textualmente.