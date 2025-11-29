Espana agencias

Alamany (ERC) pide al Govern que "se ponga las pilas" para evitar que se extienda el brote de peste porcina

Guardar

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido este sábado al Govern que "se ponga las pilas" para evitar que se extienda el brote de peste porcina africana (PPA).

En declaraciones a los medios durante la Assemblea Nacional de Dones de ERC en Caldes de Montbui (Barcelona), ha pedido al ejecutivo que "no tarde tanto como tardó" con las vacunas de la dermatosis nodular contagiosa y ha añadido que cada día cuenta.

También ha reclamado que se "trabaje la confianza para los mercados exteriores" porque este sector es muy importante para la economía de Cataluña.

LA SITUACIÓN DE LA LEGISLATURA

También se ha referido a la situación del Gobierno y de la legislatura, al considerarla "especialmente preocupante" tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, y ha afirmado que el Gobierno está profundamente debilitado, textualmente.

"Si esto escala, es evidente que se hará muy difícil que la legislatura pueda continuar", aunque ha dicho que continuarán avanzando en todas las carpetas abiertas con el Gobierno.

Así, ha dicho que ERC no tiene "ningún interés en que el PP y Vox lleguen al Gobierno del Estado".

FEIJÓO, "PERDIDÍSIMO"

Sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le "resulta sorprendente" que quiera los votos del soberanismo de izquierdas para que, a su parecer, sean PP y Vox quienes lideren el Gobierno.

Ha asegurado que el líder popular está "perdidísimo y no encuentra su lugar ante la extrema derecha franquista" y que si cree que encontrará a ERC en este asunto es que vive en una dimensión paralela, textualmente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE acusa al PP de irresponsable con el presupuesto y Belarra ve al Gobierno "desganado"

Infobae

La EASA monitorea de cerca la situación en Venezuela y está lista para tomar medidas

Infobae

Sindicatos de Inditex reivindican mañana en Madrid y Barcelona un reparto de beneficios

Infobae

Mapfre realiza cambios en comisiones de riesgos y de nombramientos y retribuciones

Infobae

Unai Sordo: no se explicaría que Telefónica planteara un ERE traumático

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuánto cuesta a los españoles

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

Miles de aviones A320 de Airbus fuera de servicio por la radiación solar: “Puede corromper datos críticos para los controles de vuelo”

Las peticiones de asilo de Colombia y Perú caen más de 68% en los primeros seis meses del nuevo reglamento de extranjería: Venezuela encabeza el ranking

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 noviembre

China bloquea las importaciones de carne de cerdo de Barcelona por los nuevos casos de peste porcina africana

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Iberia no prevé retrasos ni cancelaciones en sus vuelos por el fallo informático en los aviones Airbus 320

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions