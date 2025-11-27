Un rayo obliga a suspender el torneo de Australia, con Sebas García de líder provisional

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- La primera jornada del Campeonato Australiano de la PGA se tuvo que suspender este jueves debido a la tormenta que desencadenó un rayo sobre el área del campo de Royal Queensland Golf Club de Brisbane, cuando el español Sebas García ocupaba el liderato de forma provisional después de completar los primeros quince hoyos.

Muchos jugadores no pudieron empezar el recorrido porque la tormenta obligó a parar la competición, que se reanudará este viernes a primera hora de la mañana con el fin de poder hacer dos rondas en una misma jornada, informa en DP World Tour en su página web.

La suspensión dejó a Sebas García al frente del liderato con un total de -7, gracias a los siete 'birdies' que acumuló en los quince hoyos que jugó.

El golfista madrileño, de 36 años, se estrena en el circuito europeo después de que lograra la tarjeta en la final del HotelPlaner Tour, la segunda división del DP World Tour, disputada en Mallorca a comienzos de noviembre.

En segunda posición, con -5 después de doce hoyos, se encuentra el australiano Daniel Gale, quien consiguió embocar con su primer golpe en el par tres del hoyo 11, lo que le valió llevarse un coche como premio.

El colombiano Sebastián Muñoz está con -4 y el español Josele Ballester, que viene de ganar el torneo Saudi Internacional en Riad del circuito asiático, están con -3.

El torneo de Brisbane es el primero de la nueva temporada del DP World Tour. EFE