Portugal avisa a Venezuela que no cede a amenazas tras revocar la concesión de vuelo a TAP

Lisboa, 27 nov (EFECOM).- El Gobierno de Portugal avisó este jueves a Venezuela que no cede a las amenazas después de que el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro revocara ayer la concesión de vuelo a TAP, que es 100 % propiedad del Estado portugués, y a otras aerolíneas como Iberia, Avianca, Latam Colomia, Gol y Turkish Airlines.
El ministro luso de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, apuntó en su cuenta de X que su Gobierno "no cede a amenazas, ultimátums, ni presiones de ningún tipo".
"Nuestra actuación está guiada exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los portugueses en cualquier parte del mundo". EFECOM
Últimas Noticias
La militancia de Podemos ratifica a Delgado como su candidato a las andaluzas de 2026 con un apoyo del 87,2%
Sordo dice que CCOO no se suma de momento al acuerdo salarial para los funcionarios
Sánchez acusa a la derecha de vivir en un 'Black Friday' constante en el que ponen en venta la democracia y los derechos
El PP llama a protestar este domingo contra Sánchez para pedir elecciones ya tras la encarcelación de Ábalos
Sordo respalda a la universidad pública española "infrafinanciada" por algunos gobiernos
MÁS NOTICIAS