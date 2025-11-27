La gira del coro rumano Madrigal llega a Madrid con música sacra y un recital para bebés

Madrid, 27 nov (EFE).- El coro rumano Madrigal-Marin Constantin trae a Madrid dos recitales, los días 28 y 29 de noviembre, con los que conmemora el Año Jubilar y presenta su propuesta de música para bebés, dentro del marco de su gira Madrigal en España.

Su paso por Madrid se engloba en la octava gira del Coro por España -donde no habían actuado en los últimos 31 años- y ha recorrido también Mérida y Córdoba en los días previos para concluir en la capital española con estas dos actuaciones, conmemorando los 145 años de relaciones diplomáticas entre ambos países que se cumplen en 2026, ha señalado el grupo en un comunicado.

Este viernes a las 20:00 horas, el coro ofrecerá un concierto de villancicos y música sacra en la Catedral de la Almudena con motivo del Año Jubilar 2025.

La actuación seguirá una propuesta musical que incluye obras rumanas e internacionales dedicadas a la Navidad, con canciones como ‘Festival Sanctus’, ‘Ave Maria’, ‘Natalis Domini’ o ‘A Christmas Blessing’

El sábado a las 11:00 horas, interpretarán ‘Madrigal for Babies’, un evento en el Círculo de las Artes dirigido a bebés, futuras madres y padres, con una selección que incluye canciones como ‘Matona Mia Cara’, ‘Only in Sleep’, ‘Over the Rainbow’ o ‘A la Nanita Nana’.

Este repertorio ha sido ideado por el coro para "aprovechar el efecto terapéutico de la música en el desarrollo emocional y cognitivo temprano".

Dentro del programa del coro Madrigal-Marin Constantin en Madrid también se incluyen otras actividades, como la inauguración de la exposición ‘Marin Constantin 100’, que trae pinturas, esculturas y vestuarios escénicos de la colección Madrigal al Instituto Cultural Rumano de Madrid, donde se expondrán hasta el 15 de enero de 2026.

Además, parte de las obras de esta colección se presentarán en la recepción oficial del 1 de diciembre organizada por la Embajada de Rumanía por el Día Nacional de Rumanía. EFE