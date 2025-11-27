Espana agencias

La gira del coro rumano Madrigal llega a Madrid con música sacra y un recital para bebés

Guardar

Madrid, 27 nov (EFE).- El coro rumano Madrigal-Marin Constantin trae a Madrid dos recitales, los días 28 y 29 de noviembre, con los que conmemora el Año Jubilar y presenta su propuesta de música para bebés, dentro del marco de su gira Madrigal en España.

Su paso por Madrid se engloba en la octava gira del Coro por España -donde no habían actuado en los últimos 31 años- y ha recorrido también Mérida y Córdoba en los días previos para concluir en la capital española con estas dos actuaciones, conmemorando los 145 años de relaciones diplomáticas entre ambos países que se cumplen en 2026, ha señalado el grupo en un comunicado.

Este viernes a las 20:00 horas, el coro ofrecerá un concierto de villancicos y música sacra en la Catedral de la Almudena con motivo del Año Jubilar 2025.

La actuación seguirá una propuesta musical que incluye obras rumanas e internacionales dedicadas a la Navidad, con canciones como ‘Festival Sanctus’, ‘Ave Maria’, ‘Natalis Domini’ o ‘A Christmas Blessing’

El sábado a las 11:00 horas, interpretarán ‘Madrigal for Babies’, un evento en el Círculo de las Artes dirigido a bebés, futuras madres y padres, con una selección que incluye canciones como ‘Matona Mia Cara’, ‘Only in Sleep’, ‘Over the Rainbow’ o ‘A la Nanita Nana’.

Este repertorio ha sido ideado por el coro para "aprovechar el efecto terapéutico de la música en el desarrollo emocional y cognitivo temprano".

Dentro del programa del coro Madrigal-Marin Constantin en Madrid también se incluyen otras actividades, como la inauguración de la exposición ‘Marin Constantin 100’, que trae pinturas, esculturas y vestuarios escénicos de la colección Madrigal al Instituto Cultural Rumano de Madrid, donde se expondrán hasta el 15 de enero de 2026.

Además, parte de las obras de esta colección se presentarán en la recepción oficial del 1 de diciembre organizada por la Embajada de Rumanía por el Día Nacional de Rumanía. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

PSOE acusa al PP de irresponsable con el presupuesto y Belarra ve al Gobierno "desganado"

Infobae

La EASA monitorea de cerca la situación en Venezuela y está lista para tomar medidas

Infobae

Juanma Moreno: La corrupción en el PSOE cada vez acorrala más a Sánchez y a su Gobierno

Infobae

Dos de cada tres españoles piensa que España podría entrar en guerra en los próximos años

Infobae

El Consejo General de la Abogacía pide un enfoque "solidario y humano" sobre la migración

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Cómo se envían los vehículos

¿Cómo se envían los vehículos militares a una misión en el extranjero? El buque que los transporta desde España a Líbano

En directo | Aldama implica al ministro Torres y asegura que ha presentado pruebas: “Debería estar preocupado”

La senda de déficit fracasa en el Congreso y las comunidades autónomas pierden 5.500 millones de euros

¿Se “regalan” las notas en los colegios privados y concertados? “Me dijeron que solo podían repetir 2 personas de 100”

La Fiscalía Anticorrupción pide prisión provisional sin fianza para José Luis Ábalos al apreciar riesgo de fuga

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado, explica cómo funciona el permiso por inclemencias meteorológicas: “Puedes faltar cuatro días, no te pueden sancionar por faltar y tienes derecho a cobrar”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Giménez rescata al Atlético de

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Olympiacos en Champions