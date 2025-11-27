Espana agencias

Gomar: “El Nou Mestalla va a ser uno de los mejores campos del Mundial 2030”

Valencia, 27 nov (EFE).- El presidente de la Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Salvador Gomar, dio por hecho que el Nou Mestalla de Valencia será una de las sedes del Mundial 2030 y aseguró que será "uno de los mejores campos” del torneo.

El presidente federativo habló del avance de las obras del Nou Mestalla y la posibilidad de ser sede del Mundial 2030 este jueves.

“Hace unos meses, hablábamos del compromiso del Valencia de realizar la obra, no se veía nada porque estaban trabajando en otros talleres. Hemos visto que las vigas (los pilares que sostendrán la cubierta) vienen por carretera y es una satisfacción ver que el campo avanza. Creo que en un mes o mes y medio veremos esos avances ya más físicamente”, dijo Gomar.

Sobre la reunión que ha tenido lugar esta semana de la Real Federación Española de Fútbol, FIFA y las sedes del Mundial, dijo no estar preocupado por no estar presente porque Valencia “todavía” no es sede.

“No nos preocupa porque yo sabía que iba a haber una reunión entre las sedes. A Málaga la han incluido, por ejemplo, y Málaga no ha asistido. Es decir, es una reunión simplemente para cotejar documentación y ver si esa documentación faltaba por firmar algún papel o para saber cómo iban los trabajos. Creo que hubiera sido una falta de respeto llamar a Valencia o a Vigo, en este caso, cuando todavía no son sedes”, expresó.

Gomar realizó estas declaraciones después de un acto en el que se anunció el desplazamiento masivo de jugadoras por parte de la FFCV para la final de la Liga de Naciones femenina entre España y Alemania en el Metropolitano.

