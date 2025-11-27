El PSOE insiste en que no teme nada de lo que pueda decir Ábalos

Madrid, 27 nov (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha subrayado este jueves que su partido no teme nada de lo que el exministro José Luis Ábalos pueda decir si ingresa en prisión hoy y ha reiterado que el supuesto caso de corrupción en el que estaría implicado "no salpica ni al PSOE ni al Gobierno".

En declaraciones a la prensa en el Congreso poco antes del comienzo de la vistilla en el Tribunal Supremo en la que se decide si Ábalos ingresa en prisión, López ha insistido en que en su formación no temen lo que pueda decir Ábalos y encuadran sus últimos mensajes en X dentro de su estrategia de defensa judicial.

"Él sabrá qué estrategia de defensa coge", ha declarado el portavoz, quien ha incidido en que el PSOE actuó "desde el minuto uno" contra el exministro y exsecretario de Organización socialista.

En esa misma línea se ha expresado la portavoz del partido, Montse Mínguez, quien ha subrayado que el PSOE está "muy tranquilo" ante la posible entrada del exministro José Luis Ábalos en prisión que, ha dicho, "no va a manchar el nombre" de la formación.

En una entrevista en RNE, Mínguez ha reiterado que en los informes de la UCO sobre Ábalos, Santos Cerdán o Koldo Garcia "no hay ni una sola insinuación" que implique al partido.".

En ese sentido, ha defendido que el PSOE está formado por muchos militantes y cargos electos que trabajan por la política y por mejorar la vida de la ciudadanía que deben saber, ha añadido, que la financiación del PSOE es legal y el dinero del partido tiene trazabilidad.

Mínguez ha confirmado la colaboración del PSOE con la justicia y ha considerado además que "nadie está exento" de corrupción pero que la diferencia es cómo se actúa ante estos casos.

"El PSOE ha actuado con total transparencia siguiendo la legalidad y respondiendo a todas las preguntas e información que se nos esta pidiendo", ha dicho la socialista, quien ha dejado claro que su partido "no es la Gürtel", en referencia el PP. EFE

(foto) (vídeo)