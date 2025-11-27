Espana agencias

Ábalos llega al Supremo para la vista en la que el juez decidirá si le envía a prisión como piden las acusaciones

El extitular de Transportes comparece ante el alto tribunal, que evalúa su situación cautelar tras la solicitud de ingreso en prisión por parte de la Fiscalía y acusaciones populares debido a supuestas irregularidades en contratos durante la pandemia

Guardar

El código penal contempla que la modificación o suspensión de las medidas cautelares solo puede resolverse tras la petición expresa de las acusaciones y luego de escuchar al resto de partes en una vista judicial, según explicó el magistrado instructor del Tribunal Supremo. En ese contexto, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareció este jueves ante el alto tribunal, que evaluará si dicta prisión provisional en su contra, tal como reclaman la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular, debido a presuntas irregularidades durante la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia, reportó el medio.

Según informó la fuente, José Luis Ábalos llegó aproximadamente a las 9:12 horas al edificio del Tribunal Supremo, portando únicamente una mochila pequeña y sin emitir declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban aguardando frente a la entrada por la calle Marqués de la Ensenada. El magistrado Leopoldo Puente preside la sesión en la que se determinará si procede revocar las actuales medidas cautelares y ordenar su ingreso en prisión, como solicitan algunas de las partes. Tanto Ábalos como Koldo García, otro investigado en el proceso, están sujetos actualmente a la retirada de pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer cada quince días ante las autoridades judiciales correspondientes.

La Fiscalía Anticorrupción, según publicó la fuente, exige una condena de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, al considerar acreditados delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también plantea una sanción económica cercana a los 3,9 millones de euros en concepto de multa. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular y otras agrupaciones, reclaman 30 años de prisión para cada procesado y amplían la lista de delitos imputados, incluyendo además prevaricación y falsedad en documento oficial. Estos querellantes sostienen que existen "indicios racionales de criminalidad" y que, en virtud de la "elevada petición de pena", la prisión provisional resulta "idónea, necesaria y proporcionada" con el fin de evitar un eventual riesgo de fuga en vísperas del juicio.

El proceso se enmarca en las investigaciones sobre la contratación de material sanitario durante la emergencia sanitaria que exigió respuestas inmediatas desde diferentes administraciones públicas. En ese sentido, según detalló la fuente, el juez instructor acordó celebrar la presente vista después de recibir los escritos de acusación de Fiscalía y acusaciones populares, quienes argumentaron la pertinencia de una revisión urgente de las medidas cautelares debido a la gravedad de las penas pedidas y al avance de la instrucción.

El artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las partes pueden solicitar en cualquier momento la implementación, modificación o suspensión de cualquier medida restrictiva de derechos o privativa de libertad. Bajo ese marco legal, el magistrado indicó que solo atenderá a la modificación de las medidas vigentes si la petición parte formalmente de alguna de las partes acusadoras y después de escuchar los argumentos tanto de la defensa como de la Fiscalía.

Las acusaciones populares, según insistieron en sus escritos recogidos por la fuente, mantienen su intención de reclamar el ingreso inmediato en prisión para ambos acusados, aduciendo que ello contribuiría a garantizar el desarrollo efectivo del proceso judicial. Sostienen que la magnitud de los delitos imputados exige una respuesta preventiva ante la posibilidad de que los procesados puedan eludir la acción de la justicia durante la fase de enjuiciamiento.

Durante la jornada, la expectación mediática se evidenció en la concentración de periodistas y cámaras frente a la sede judicial desde primeras horas del día. El exministro Ábalos optó por no atender a la prensa al ingresar en el edificio, en contraste con la atención pública generada alrededor del caso desde que saltó a la luz la investigación sobre las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas.

El resultado de la vista y la decisión definitiva del magistrado en torno a la situación cautelar de los procesados, según consignó la fuente, se espera en el transcurso de la jornada. La resolución podría marcar un punto de inflexión en la evolución del procedimiento judicial, que afronta una fase clave a las puertas del juicio oral previsto para los próximos meses, con el foco puesto en la gravedad de las penas solicitadas y la valoración del riesgo de fuga atribuido por las partes acusadoras.

Temas Relacionados

José Luis ÁbalosTribunal SupremoPresunta corrupciónPrisión provisionalLeopoldo PuenteFiscalía AnticorrupciónPartido PopularKoldoMadridMarqués de la EnsenadaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La UE pacta nuevas medidas para combatir el fraude en los pagos en línea

Infobae

Illa ve el resultado de la opa del BBVA al Sabadell como "un mensaje a favor de una España plural"

Illa ve el resultado de

CC pide al Gobierno restablecer el convenio para reconocer el carné de conducir venezolano

CC pide al Gobierno restablecer

Casi la mitad de las hipotecas que se solicitan en España son para una segunda vivienda

Infobae

Un rayo obliga a suspender el torneo de Australia, con Sebas García de líder provisional

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos es una bomba: el

Ábalos es una bomba: el diputado preso puede volar el Gobierno que él mismo levantó a cambio de su libertad

Juanfran Pérez Llorca, el ascenso fulgurante del “alcalde del pueblo” que llega a la cima institucional de la Comunidad Valenciana

Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños

España participará como interlocutora en las conversaciones entre Colombia y el grupo criminal Clan del Golfo

Airbus detecta un fallo en algunos de sus aviones A320neo por radiación solar y avisa a las aerolíneas que lo usan: Iberia, Lufthansa, Air France...

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

David Gonzalo, matemático: “La probabilidad de ganar algo en la Lotería de Navidad es del 15,3%”

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions