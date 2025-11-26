Gobierno y sindicatos buscan salvar el escollo salarial y cerrar pacto para funcionarios

Madrid, 26 nov (EFECOM).- Gobierno y sindicatos volverán a reunirse este miércoles en busca de un pacto para los 3,5 millones de empleados públicos con el tema salarial, fundamentalmente el tope del 4 % de subida para los dos primeros años, como principal escollo de las negociaciones.

Tras una larga reunión el lunes en la que el Gobierno buscaba dejar cerrado un acuerdo con CCOO, UGT y CSIF, las negociaciones seguirán esta tarde en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que quiere un pacto con una oferta de subida salarial del 11 % para los próximos cuatro años.

Según señalan fuentes de la negociación, en esa última reunión el Gobierno puso sobre la mesa un incremento del 2,5 % para este 2025 que se abonaría este diciembre con carácter retroactivo para todo el año, una medida para la que urgía a los sindicatos a cerrar el pacto el mismo lunes para poder aprobarla ya y llegar a tiempo en la próxima nómina.

Pero el principal escollo sigue siendo el "tope" para los dos primeros años, 2025 y 2026, en los que el incremento sólo podrá alcanzar el 4 %, dejando el resto de la subida para la segunda parte del periodo.

"El Gobierno sigue manteniendo el techo del 4 % para los dos primeros años y del 11 % para el total del periodo", apuntaba la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, cuyo sindicato ya había respaldado internamente la propuesta de Función Pública el pasado jueves.

CCOO, que no ha trasladado su postura interna, señaló su rechazo a ese tope del 4 % y apuntó que continuará en la negociación "por responsabilidad" y porque confía en que hay "margen" para lograr un punto de encuentro, aunque no se descarta ningún escenario, como retomar las movilizaciones y convocar una huelga.

CSIF detalló que Función Pública había aceptado cuestiones como eliminar la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna, elevar las cuantías por insularidad y por razón de servicio (manutención y alojamiento) o mejorar la asistencia sanitaria en Muface.

"Valoramos estos aspectos y analizaremos el acuerdo en su globalidad", añadía CSIF consultaría con los órganos del sindicato el contenido del acuerdo.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha venido defendiendo que la propuesta de subida salarial del 11 % en cuatro años para los empleados públicos garantiza que "no pierdan poder adquisitivo".

Tras plantear un 10 % inicial que UGT, CCOO y CSIF rechazaron, el Gobierno mejoró un punto su oferta pero manteniendo ese tope del 4 % para los dos primeros años y que parece clave para desbloquear el acuerdo. EFECOM