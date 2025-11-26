Espana agencias

El banco online N26 amplía su oferta con el lanzamiento de préstamos personales en España

Madrid, 26 nov (EFECOM).- El banco online N26 amplía su oferta con el lanzamiento de préstamos personales en España, por una cuantía de mil a 15.000 euros y con un tipo de interés del 4,06 % TAE, ha informado este miércoles en un comunicado.

Además, N26 introduce lo que denomina 'descubierto flexible' a un interés fijo del 11,63 % TAE.

Este servicio permite disponer de efectivo adicional cuando el balance de la cuenta del cliente cae por debajo de cero.

El cliente debe activar esta función en la aplicación del banco y solicitar un límite máximo de descubierto disponible, que N26 aprobará de manera individual para cada cliente en función de su perfil financiero.

Además, N26 introduce una funcionalidad que permite a los clientes establecer un calendario de repago de su descubierto, a fin de que los usuarios puedan crear un plan que no ponga en riesgo sus finanzas personales del día a día.

El nuevo préstamo personal de N26 permite solicitar cantidades de 1.000 a 15.000 euros, con un plazo de amortización de 12 a 60 meses y tipos de interés que van del 4,06 % al 13,69 % TAE.

El interés es personalizado y está en función del importe solicitado, el plazo de devolución elegido y la solvencia del cliente.

Toda el proceso de concesión del préstamo se hace por vía digital desde la aplicación del banco.

El director general de N26 para España y Portugal, Antón Díez Tubet, ha señalado que con la oferta de préstamos personales el banco pretende dar a acceso a sus cientes a una de las herramientas de financiación más demandadas en España, donde son el segundo producto más contratado, sólo por detrás de las tarjetas de crédito.

N26 ya puso en marcha en el ámbito de la financiación al consumo la solución de pago flexible 'N26 a Plazos' para fraccionar entre tres y seis cuotas compras de entre 20 y 200 euros hechas hasta cuatro semanas antes. EFECOM

