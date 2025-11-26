Espana agencias

Cerdán aporta un informe al Supremo que asegura que los audios de Koldo están "manipulados"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha presentado un informe al Tribunal Supremo que sostiene que los audios intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al exasesor ministerial Koldo García y que motivaron su imputación por la presunta trama de amaños de obra pública están "manipulados".

A esa conclusión llega un informe pericial al que ha tenido acceso Europa Press y que ha hecho llegar la defensa de Cerdán al magistrado instructor del 'caso Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente.

Los peritos del informe apuntan a "la presencia de firmas de versiones de iOS cronológicamente imposibles para las fechas que figuran en los nombres y metadatos de los archivos".

A su juicio, "la identificación de rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 en audios atribuidos a abril de 2019 constituye una imposibilidad técnica categórica", puesto que "ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación".

"Esta circunstancia implica, de manera irrefutable, que los archivos fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior, quedando descartada su supuesta originalidad", aseguran en sus conclusiones.

La defensa encargó este informe para rebatir el análisis requerido por el Supremo a la Guardia Civil que avalaba los audios de Koldo que incriminan a Cerdán.

EuropaPress

