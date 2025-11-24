La aerolínea Estelar suspende vuelos desde Venezuela a España hasta el 28 de noviembre

Caracas, 24 nov (EFECOM).- La aerolínea venezolana Estelar ha anunciado este lunes la suspensión de sus vuelos de la ruta Caracas-Madrid entre el 24 y el 28 de noviembre por "motivos operacionales de su proveedor aéreo Iberojet".
A través de un comunicado publicado en la red social Instagram, la empresa ha asegurado estar trabajando en la reprogramación de su itinerario hacia Madrid y ha ofrecido sus disculpas por los inconvenientes ocasionados.
Igualmente, la aerolínea local Laser ha comunicado la reprogramación de su vuelo previsto para este lunes a Madrid para el próximo jueves 27 de noviembre también por motivos operacionales, según la información difundida en Instagram de su empresa aliada Plus Ultra. EFECOM
