Espana agencias

Gallardo promete recuperar la Ley de Memoria tras la "infamia" de su derogación en favor de una "ley de discordia"

Guardar

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reiterado su compromiso de "recuperar" la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región, si los extremeños depositan su confianza "mayoritaria" en su formación en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Lo ha hecho este sábado, tras tachar a su reciente derogación de ser "la mayor infamia cometida en esta legislatura" a manos de un Ejecutivo autonómico al que se ha referido como "probablemente" el "peor Gobierno de la historia de Extremadura" dada, a su juicio, la "falta de acción política" y su "dedicación de esfuerzos a atacar la memoria y dignidad de quienes sufrieron la represión".

Gallardo se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios este sábado en Villafranca de los Barros, localidad pacense a la cual ha acudido para asistir al acto institucional de entrega de títulos de Hijos Adoptivos, Hijos Predilectos y Medallas de Oro del municipio, donde se ha rendido homenaje a Ramón Ropero y Ángel Calle, a quienes ha calificado como "figuras esenciales para entender la Extremadura democrática".

Durante su intervención ante los medios, el candidato socialista ha reivindicado a Ropero como "parte esencial de la columna vertebral" de su formación, mientras que a Calle lo ha definido como un "maestro de políticos" que desempeñó un "papel destacado en la Transición española hacia la democracia".

Convencido de que "defender la memoria es también defender un futuro más justo y cohesionado para la región", Gallardo ha recalcado el "firme" compromiso de su partido con la memoria histórica de la región, recordando su apoyo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central.

"Vamos a ir contra la 'ley de la discordia' porque eso es lo que hicieron cuando derogaron la Ley de la Memoria para impulsar la mal llamada Ley de la Concordia: crear discordia en la sociedad extremeña y humillar a las víctimas", ha asegurado el líder de los socialistas en Extremadura.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Abascal exige al PP el fin de la "estafa" y asegura que Vox no ha llegado a estar de "risotadas" como Feijóo con Bolaños

Abascal exige al PP el

Zapatero afirma que Sánchez es el responsable del "mejor momento de la historia" que atraviesa España

Zapatero afirma que Sánchez es

Movimiento Sumar propone una renta básica universal para los jóvenes de 550 euros al mes entre los 18 y 21 años

Movimiento Sumar propone una renta

Sánchez advierte en el G20 de la "concentración extrema de riqueza" que "alimenta la polarización"

Sánchez advierte en el G20

Puente apela a la "oportunidad de cambio" en CyL de la mano de Martínez para acabar con la "incompetencia" de Mañueco

Puente apela a la "oportunidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una familia recurre para mantener

Una familia recurre para mantener la desheredación de una hija alegando “maltrato” y la Justicia lo rechaza: el conflicto familiar no justifica perder derechos hereditarios

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 noviembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”