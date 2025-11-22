Gallardo promete recuperar la Ley de Memoria tras la "infamia" de su derogación en favor de una "ley de discordia"

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reiterado su compromiso de "recuperar" la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región, si los extremeños depositan su confianza "mayoritaria" en su formación en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

Lo ha hecho este sábado, tras tachar a su reciente derogación de ser "la mayor infamia cometida en esta legislatura" a manos de un Ejecutivo autonómico al que se ha referido como "probablemente" el "peor Gobierno de la historia de Extremadura" dada, a su juicio, la "falta de acción política" y su "dedicación de esfuerzos a atacar la memoria y dignidad de quienes sufrieron la represión".

Gallardo se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios este sábado en Villafranca de los Barros, localidad pacense a la cual ha acudido para asistir al acto institucional de entrega de títulos de Hijos Adoptivos, Hijos Predilectos y Medallas de Oro del municipio, donde se ha rendido homenaje a Ramón Ropero y Ángel Calle, a quienes ha calificado como "figuras esenciales para entender la Extremadura democrática".

Durante su intervención ante los medios, el candidato socialista ha reivindicado a Ropero como "parte esencial de la columna vertebral" de su formación, mientras que a Calle lo ha definido como un "maestro de políticos" que desempeñó un "papel destacado en la Transición española hacia la democracia".

Convencido de que "defender la memoria es también defender un futuro más justo y cohesionado para la región", Gallardo ha recalcado el "firme" compromiso de su partido con la memoria histórica de la región, recordando su apoyo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central.

"Vamos a ir contra la 'ley de la discordia' porque eso es lo que hicieron cuando derogaron la Ley de la Memoria para impulsar la mal llamada Ley de la Concordia: crear discordia en la sociedad extremeña y humillar a las víctimas", ha asegurado el líder de los socialistas en Extremadura.