Yolanda Díaz critica que la condena del TS al fiscal es "política" y se dirige "contra el Gobierno"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado que la condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "política", constituye una "anomalía" y se dirige fundamentalmente "contra el Gobierno" progresista.

"Esta sentencia cuando la conozcamos será estudiada en todas las facultades de derecho de España", ha lanzado durante una rueda de prensa en Eslovenia, donde se encuentra de viaje oficial, junto al ministro de Trabajo de este país, Luka Mesec.

Díaz ha defendido a García Ortiz, al que ha definido como "un jurista brillante", y ha recriminado que el Supremo le ha condenado "sin pruebas". Es más, ha alertado que el fallo del TS "rompe la institucionalidad del Estado" y, además, lo que hace es "fracturar" a la "judicatura" española, en alusión a los dos votos discrepantes con la resolución dentro del tribunal.

Aparte, la ministra de Trabajo ha puesto de relieve que "casualmente" la pena de inhabilitación de dos años al fiscal por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador --pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso--, se hizo pública el 20N, efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco.