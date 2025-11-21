Bruselas expedienta a España por no aplicar la ley europea para el control del comercio de armas de fuego

La Comisión Europea ha informado este viernes del inicio de un expediente sancionador contra España por no haber trasladado adecuadamente a su legislación nacional la directiva sobre el control de la compra y tenencia de armas de fuego europea.

El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades nacionales informando de las irregularidades, al tiempo que se establece un periodo de dos meses para que el Gobierno responda al requerimiento con medidas para corregir la situación.

Si el incumplimiento no se resuelve en ese plazo, el Ejecutivo comunitario podrá enviar un dictamen motivado que da un breve plazo más para el diálogo antes de iniciar la tercera y última fase prevista en el procedimiento y que implica denunciar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En esta ocasión, Bruselas ha abierto también procedimientos de infracción por incumplimientos de la misma directiva contra Letonia y Alemania, que deberán responder en los mismos plazos que España.

Según recuerda la Comisión en un comunicado, la directiva sobre armas de fuego establece normas mínimas comunes para la adquisición, la posesión y el intercambio comercial de armas de fuego civiles, como por ejemplo las utilizadas para el tiro deportivo y la caza.

La revisión cerrada en 2024 buscaba imponer normas más estrictas sobre las importaciones para evitar que dispositivos no autorizados lleguen a civiles europeos, al tiempo que se simplificaba la burocracia para los fabricantes, vendedores y clientes de armas legales.

Para ello, por ejemplo, establece especificaciones técnicas para las armas de alarma y señalización --es decir, aquellas que sólo disparan munición de fogueo o irritantes-- para evitar su conversión ilegal en armas de fuego letales.