Espana agencias

Condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina de cinco años

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de 11 años de prisión para un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrina de cinco años en el domicilio familiar tras lograr convencerla de que se fuera a su cuarto con la excusa de que le "iba a leer un cuento".

Los hechos ocurrieron en agosto de 2021, cuando la menor, cuyos padres están separados, estaba pasando el fin de semana en la casa donde reside su progenitor con los abuelos y el tío de la pequeña, en un pueblo de la comarca de la Costa Tropical.

Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado ya había abusado sexualmente de la menor en fechas anteriores en otra estancia del domicilio y aquel día se encontraba en la vivienda con ella. Con el pretexto "de que iba a leer un cuento a la niña", logró que ésta fuera a su dormitorio "procediendo entonces a proponerle un juego entre ambos" en cuyo contexto se produjo la agresión sexual.

En ambas ocasiones el acusado le pidió "que no le dijera a nadie lo que hacían pues los castigarían a ambos", si bien la pequeña acabó por contárselo de forma espontánea a su madre una noche que fue a contarle un cuento, según se desprende de la sentencia.

Su madre acudió con ella a la pediatra quien, a su vez, la derivó al hospital para que fuese reconocida.

La Sección Primera de la Audiencia de Granada condenó al acusado como autor de un delito continuado de abuso sexual sobre menor de dieciséis años a la pena de 11 años de prisión y a otros diez de libertad vigilada una vez que salga de la cárcel; así como a la prohibición de aproximarse o comunicarse con la pequeña durante doce años.

El acusado recurrió la sentencia, pero la Sección de Apelación Penal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha dado total credibilidad al testimonio de la víctima y ha confirmado el fallo de la Audiencia, que también le condena a indemnizarla en 3.000 euros y le inhabilita para cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular y directo con menores durante 16 años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama por la trama mascarillas

Anticorrupción pide 24 años de

PP vasco dice que le despierta "sospechas" que PNV no rompa con el PSOE ni acuse a Sánchez o Cerdán

PP vasco dice que le

Piden 3 años y medio de cárcel para un acusado de homicidio por imprudencia en Gijón

Piden 3 años y medio

TSJA confirma la pena de 15 años para el condenado por violar a una mujer en un parking público de Jaén

TSJA confirma la pena de

Tellado confía en un pacto con Vox para investir a Pérez Llorca: "Tenemos claro que sabrán anteponer el interés general"

Tellado confía en un pacto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide 24 años de

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y solo siete para Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas

El PP recorta distancias con el PSOE en el CIS de la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón

Rozalén sorprende a los pacientes de La Paz con un concierto sorpresa tras su regreso de Las Vegas

Un agricultor sufre un accidente de tráfico y el seguro no le paga porque cuestiona las secuelas que le dejó: el juez obliga a indemnizarle con 21.667 euros

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 19 noviembre

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida salarial del 10% hasta 2028, pero los sindicatos no están de acuerdo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

DEPORTES

La Vuelta Ciclista a España

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”