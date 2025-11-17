Un jurado popular juzga desde este lunes a una mujer por matar a un anciano incendiando su casa en Ibiza

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.

A las 09.30 horas se constituirá el jurado tras lo cual comenzará la vista pública, que arranca con la lectura de los escritos de las partes y la proposición de prueba. A lo largo de la semana se practicarán las pruebas testificales y periciales. El juicio sigue la semana siguiente.