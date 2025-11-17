El submarino S-82 'Narciso Monturiol', puesto a flote en Cartagena, se prepara para la fase de pruebas

El submarino S-82 'Narciso Monturiol', el segundo de la clase S-80, ha finalizado su maniobra técnica de puesta a flote en aguas de Cartagena y afronta ya la siguiente etapa del programa, las pruebas de puerto y de mar.

Esta maniobra, desarrollada este lunes a lo largo de varias horas mediante un dique flotante, ha implicado una serie de trabajos necesarios y comprobaciones que han garantizado la operación en condiciones de seguridad, tanto en el exterior como en el interior del submarino, según han informado fuentes de Navantia en una nota de prensa.

A partir de ahora, las pruebas de puerto permitirán comprobar todos los sistemas, con diversos hitos de seguridad como el embarque de gasoil, la carga de batería o la prueba de propulsión sobre amarras. Una vez finalizadas estas pruebas, comenzarán las pruebas de mar (de navegación y de inmersión) con vistas a su entrega a la Armada.

El programa S-80, que prevé la construcción de cuatro submarinos convencionales (no nucleares) de última generación, convierte a España en uno de los pocos países del mundo que pueden diseñar y construir sus propios submarinos y a Navantia en Autoridad Técnica de Diseño. El programa tiene un impacto anual medio en el PIB de 210 millones de euros y 5.000 empleos, directos e indirectos en Navantia y su industria colaboradora e inducidos por la actividad económica y las rentas generadas.