Espana agencias

Sánchez celebra dos años al frente del Gobierno: "No hemos dejado de trabajar para mejorar la vida de la gente de a pie"

Guardar

El PSOE ha celebrado este domingo los dos años del mandato de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo en un vídeo en el que el presidente asegura que no han dejado de trabajar "para mejorar la vida de la gente de a pie" y destaca que España tiene "más de 22 millones de personas ocupadas".

"Dos años para España, dos años de avances, compromiso y políticas útiles. Dos años defendiendo lo que de verdad importa. Porque somos el Gobierno que escucha, que actúa y que está donde tiene que estar: al lado de la gente. Y vamos a seguir siéndolo", señala el PSOE en su cuenta de X.

En el vídeo, Sánchez afirma que España es un país que crece más que el resto de las economías avanzadas, con paz social y sin dejar de lado uno de los principales compromisos del Gobierno, "el compromiso climático". "Un Gobierno responsable que ha dedicado más de 8.000 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana", remarca.

A su vez, señala que la vivienda asequible es una de las prioridades del Ejecutivo y agrega que, por ello, han eliminado las Golden Visa. "Hemos regulado los alquileres de temporada y también hemos aprobado la primera Ley de Vivienda de la historia", ensalza. Asimismo, pone de manifiesto la ampliación de la cobertura en el ámbito sanitario de salud bucodental y de gafas, así como los permisos de maternidad y paternidad hasta las 19 semanas.

En política exterior, Sánchez indica que España es uno de los principales defensores de los derechos humanos en Palestina y en Ucrania, y sitúa a España como uno de los referentes mundiales en políticas progresistas. "Somos el Gobierno que defiende las cosas que realmente le interesan a la gente de a pie", ha sentenciado.

Durante el vídeo aparecen ciudadanos que recuerdan a Sánchez otros avances, como la subida del Salario Mínimo, la subida de las pensiones conforme al IPC, el aumento de las becas o la ley de paridad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP recuerda a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán en el segundo aniversario del Gobierno: "¿Cuánto más nos van a avergonzar?"

PP recuerda a Ábalos, Koldo

Bustinduy: "Toda la gente progresista comparte la necesidad de aunar fuerzas frente a la ola ultra"

Bustinduy: "Toda la gente progresista

Jordi Pujol, ingresado por una neumonía en un hospital de Barcelona

Jordi Pujol, ingresado por una

Sumar cree que Junts bajará la presión y se dará cuenta de que no pueden sacar su agenda política sin este Gobierno

Sumar cree que Junts bajará

Torres se alegra del informe de la UCO porque "despeja" que no cobró mordidas ni estuvo con mujeres explotadas

Tras la publicación del documento elaborado por la UCO sobre el 'caso Koldo', el titular de Política Territorial celebra que se descarte su vinculación con pagos ilícitos, encuentros con víctimas de explotación sexual o tratos relacionados con una refinería ilegal

Torres se alegra del informe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jordi Pujol, ingresado en el

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

La “película de terror” que es la vida de los saharauis bajo el control de Marruecos: “Me quedé alucinado porque tienes que ir esquivando minas”

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El efectivo resiste en la era digital: es el rey de pago en España y ni Bizum ni los dispositivos móviles logran destronarlo

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”