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1-0. Un gol de Gisela Robledo lleva a Colombia a Brasil 2027 y elimina a Uruguay

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Cali (Colombia), 5 jun (EFE).- Un gol de la delantera Gisela Robledo llevó este viernes a la selección colombiana al Mundial Femenino de Brasil 2017 y le permitió vencer 1-0 a Uruguay, que con la derrota quedó eliminada y no tiene oportunidades de meterse en la repesca.

Las cafeteras, que en Brasil jugarán su cuarto Mundial tras Alemania 2011, Canadá 2015 y Australia y Nueva Zelanda 2023, consiguieron su paso anticipado a la Copa del Mundo y lideran la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con 17 puntos, dos más que Argentina que es segunda con 15 y también obtuvo su paso al torneo continental.

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Las anfitrionas se hicieron del balón y empezaron a arrinconar a sus rivales. El primer acercamiento llegó al minuto ocho con un remate de la volante Leicy Santos, en un tiro libre de costado, que despejó con un manotazo la portera Agustina Sánchez.

En ese contexto, las cafeteras abrieron el marcador al minuto 14 en una gran jugada colectiva que arrancó con una recuperación de la central Jorelyn Carabalí, quien en un contragolpe le pasó el balón a Santos, que recibió, se giró y habilitó a Robledo, que en el área no perdonó y celebró el 1-0.

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Las uruguayas tuvieron muchas dificultades para crear peligro y el balón le llegó muy poco a la delantera Rosa Carballo, que pesó muy poco en el partido y no tuvo oportunidades de gol.

Colombia, por su parte, siguió atacando y siguió convirtiendo en figura a la guardameta Sánchez, que sacó el 2-0 en el cierre de la primera etapa al despejar un remate de larga distancia de Carabalí.

En el segundo tiempo, las cafeteras mantuvieron el control, aunque las uruguayas salieron a proponer bajo el liderazgo de su capitana, Pamela González, pero tuvieron muchas dificultades para ser profundas.

Al minuto 55 ingresó la delantera Mayra Ramírez, que volvió a vestir la camiseta de Colombia tras casi un año de ausencia por una lesión.

La atacante lideró en el cierre del partido un contragolpe letal en el que Santos anotó el 2-0, pero la árbitra ecuatoriana Verónica Guazhambo, tras revisar el VAR, lo anuló por una falta de la atacante Wendy Bonilla sobre una rival en campo propio en el inicio de la jugada.

Al final, las uruguayas trataron de igualar, con más ímpetu que creatividad, pero no lograron anotar y quedaron eliminadas, mientras que las colombianas celebraron emocionadas la clasificación a la Copa del Mundo.

- Ficha técnica:

1. Colombia: Katherine Tapia; Ana María Guzmán, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Lorena Bedoya (m.72, Wendy Bonilla), Daniela Montoya (m.55, Mayra Ramírez), Marcela Restrepo, Leicy Santos; Gisela Robledo (m.72, Gabriela Rodríguez) y Linda Caicedo.

Seleccionador: Ángelo Marsiglia.

0. Uruguay: Agustina Sánchez; Yannel Correa (m.77, Daiana Farías), Stephanie Lacoste, Fátima Barone (m.90+4, Juliana Viera); Ángela Gómez, Ximena Velazco (m.46, Alaides Paz), Karol Bermúdez (m.59, Belén Aquino), Esperanza Pizarro, Pamela González, Solange Lemos, y Rosa Carballo.

Seleccionador: Ariel Longo.

Gol: 1-0, m.14: Gisela Robledo.

Árbitro: la ecuatoriana Verónica Guazhambo. Amonestó a Solange Lemos, Pamela González y Wendy Bonilla.

Incidencias: partido de la octava jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali. EFE

(foto)

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