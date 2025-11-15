Espana agencias

Sira Rego destaca el "apoyo a Palestina" de un San Mamés "abarrotado" durante el partido Euskadi-Palestina

Guardar

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado el "apoyo a Palestina" de un San Mamés "abarrotado" por el partido Euskadi-Palestina celebrado este sábado.

"Ha sido un partido histórico, en el que reivindicamos el derecho del pueblo palestino a ser y existir", ha asegurado la titular de Juventud e Infancia a través de su cuenta en la red social Bluesky después de asistir al partido, en el que también ha estado el ministro palestino de Juventud y Deportes, Jibril Rajoub.

En el marco del encuentro, decenas de miles de personas según estimaciones de la Policía Municipal de Bilbao, han secundado este sábado manifestaciones convocadas por Palestina Gu ere bai!, Gure Esku y Gernika-Palestina Herri Ekimena para solidarizarse con Palestina y exigir "el fin del genocidio". Las marchas, desarrolladas antes de iniciarse el partido, ha servido también para reivindicar la oficialidad de la selección vasca de fútbol.

Cuatro contenedores han ardido en la Gran Vía bilbaína, al paso de la segunda marcha, convocada por Palestinarekin Elkartasuna y las gradas de animación de Euskal Herria. Además, alguno de los manifestantes a lanzado botellas a los ertzainas y han arrojado bengalas y petardos durante el recorrido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Esteban afirma que el PNV seguirá reclamando la oficialidad de la selección, "una demanda mayoritaria" de los vascos

Esteban afirma que el PNV

Decenas de miles de personas recorren Bilbao para exigir "el fin del genocido" antes del encuentro Euskadi-Palestina

Decenas de miles de personas

EH Bildu: "Es un día muy importante, porque Euskal Herria y Palestina se juntan para reivindicar el derecho a existir"

EH Bildu: "Es un día

Feijóo quiere jóvenes ambiciosos y que "no vivan del Estado" y les alerta de partidos que "discuten" la democracia

Feijóo quiere jóvenes ambiciosos y

Palestinarekin Elkartasuna reúne a miles de personas en la segunda marcha previa al partido Euskal Selekzioa-Palestina

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “impunidad del narco” ante

La “impunidad del narco” ante la falta de medios de la Guardia Civil: sindicatos denuncian la presencia de las lanchas en los puertos por el temporal

El PP cita a Robles, Hereu y el presidente de la CNMV en el Congreso para rendir cuentas por los contratos militares millonarios adjudicados en su mayoría a Indra

La Justicia obliga a un padre a seguir pagando la pensión alimenticia a su hija hasta que finalice sus estudios de Bellas Artes y piano en Valencia

La Guardia Civil libera cerca de 500 animales exóticos protegidos en un falso refugio en Ávila

Un hombre de 77 años es detenido por vender cocaína desde su coche en Valencia: tenía casi 85.000 euros en efectivo

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Precio de la luz en España por horas para el 16 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”