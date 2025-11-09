Feijóo cierra el congreso como "antesala" de una victoria del PP-A que Moreno "se lleva ganando" a diario

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado este domingo el XVII Congreso autonómico del PP andaluz convencido de que será la "antesala" de una nueva victoria del PP-A que lidera Juanma Moreno, de quien ha dicho que "se lleva ganando" día a día ese nuevo triunfo que le augura en los próximos comicios autonómicos, previstos para la primavera de 2026.

El líder del PP ha elogiado así la figura del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A durante su intervención en la clausura de este congreso del que Juanma Moreno ha salido reelegido como presidente de los 'populares' andaluces con el apoyo casi unánime de los participantes, y al que el dirigente nacional ha definido como un amigo, y no sólo como compañero de partido.

Precisamente después de Juanma Moreno ha intervenido Alberto Núñez Feijóo para clausurar este congreso, ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el secretario general del PP, Miguel Tellado, los vicesecretarios nacionales del PP Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Juan Bravo, y el presidente del PP de la Región de Murcia y de dicha comunidad, Fernando López Miras.

Feijóo ha comenzado su intervención defendiendo que, para el PP de España, "Andalucía, sin duda, es la clave" por muchos factores, como los de ser "la comunidad autónoma más poblada de España", por estar llamada a ser "una de las regiones más importantes de Europa", y porque "lo que habéis conseguido en Andalucía no lo ha conseguido ninguna comunidad autónoma", ha aseverado.

Tras felicitar al PP-A por la organización de este congreso, Feijóo ha defendido que lo que se celebraba en él "no es una continuidad, sino una confirmación", la de que "la política puede ser útil, honesta, sensata y transformadora", y la de que "la buena política siempre da buenos frutos".

"Yo no tengo ninguna duda de que este Congreso es la antesala de una victoria" para el PP-A que "llegará" porque Juanma Moreno se la lleva "ganando cada día" desde que es presidente, "porque Andalucía la necesita y porque por su esfuerzo la vamos a pelear hasta el último voto", ha abundado.

En esa línea, Feijóo ha pedido a los militantes 'populares' que no den "nada por ganado ni nada por perdido", y a dedicar "esfuerzo, trabajo y determinación" para conseguir esa nueva victoria.

También ha defendido que "el apoyo que recibe Juanma (Moreno) no es casualidad", sino que "es consecuencia de una manera de entender la política, de una manera de gobernar, de una manera de ser y de hacer", y al hilo ha valorado que "Andalucía ha pasado" con el gobierno del PP-A "de mirar siempre desde los puestos de abajo a mirar de frente en los liderazgos; de resignarse a lo mínimo a querer conseguir lo máximo, y de ser colista en demasiadas cosas a ser ejemplo en muchas".

"Y eso no se improvisa, eso se trabaja", ha aseverado Feijóo antes de valorar también que con Juanma Moreno de presidente en la Junta "hay un Gobierno que escucha, que sirve, que reacciona, que no se esconde, que da la cara con respeto y con sentido", y "por eso Andalucía avanza y nos recuerda algo esencial, que se puede gobernar con serenidad y a la vez con ambición, que se puede ser moderado y tener determinación, que se puede ser firme sin caer en el fanatismo", ha continuado su discurso el líder del PP.

Feijóo ha incidido en apelar a los ciudadanos para que canalicen su voto en el PP si quieren que "Juanma Moreno gobierne en Andalucía". "Nada de caer en trampas o en distracciones", ha advertido en ese punto el líder del PP, quien ha elogiado la "humildad" y la forma de ser de Moreno, del que ha valorado que, tras una "mayoría histórica" como la que conquistó en las elecciones autonómicas de 2022, "sigue siendo el mismo, teniendo las mismas convicciones, la misma humildad y la misma ilusión".

"Eso explica tu éxito", le ha dicho Feijóo a Moreno, a quien ha añadido que "no has cambiado tú, ha cambiado Andalucía y a mejor", y "eso es lo importante, que tu país, tu comunidad autónoma, tu ciudad, tu nación cambia a mejor", ha agregado antes de concluir trasladando al presidente andaluz que "estamos todos contigo".