Espana agencias

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una "leve indisposición", han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro".

Esa "leve indisposición" es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes.

Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las ONG piden unos PGE en materia de ayuda al desarrollo a la altura de las necesidades: "Muchas vidas dependen de ello"

Las ONG piden unos PGE

Un juez procesa a un fraile de una residencia de sacerdotes de El Vedat de Torrent por estafar 220.000 euros a párrocos

Un juez procesa a un

Jupol exige la dimisión de Marlaska por el "fracaso" de una operación contra el narcotráfico en Sevilla

Jupol exige la dimisión de

Vox pide suspender la compra e instalación de radares de tráfico de origen chino por "riegos de ciberseguridad"

Vox pide suspender la compra

El PP pide a la AN que impida al PSOE ejercer como acusación popular en el 'caso Koldo' por los pagos en metálico

El PP pide a la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso abandona en ambulancia la

Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena

Generación automática de resúmenes y un asistente conversacional: así son las nuevas herramientas de IA que el CGPJ pone a disposición de los jueces

Un juzgado de Bilbao anula una convocatoria de empleo público por requerir un nivel avanzado de euskera en el 90% de las plazas ofertadas

Abascal eleva la presión sobre el PP en la Comunidad Valenciana: “Nosotros nunca tememos unas elecciones”

Pedro Sánchez llega a la cumbre UE-CELAC con un mensaje de unidad ante la fragmentación internacional: busca que Europa y América Latina actúen como ejes de estabilidad

ECONOMÍA

Una madre pierde la custodia

Una madre pierde la custodia de sus hijas por su “actitud obstruccionista” para evitar que tuvieran contacto con el padre: el tribunal rechaza su apelación

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 9 noviembre

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 9 noviembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 9 noviembre

Francisco Fernández Yuste, el experto en recursos humanos detrás del perfil ‘Mejora Tu Éxito Laboral’: “La salud mental y el trabajo van totalmente de la mano”

DEPORTES

Tsarukyan habla de lo que

Tsarukyan habla de lo que tiene que hacer el Topuria para ser el número uno: “Entonces sí que será uno de los mejores peleadores de todos los tiempos”

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados