IU denuncia ante la Fiscalía la llegada a Cartagena de un buque cargado con productos químicos procedente de Israel

Izquierda Unida ha denunciado este viernes ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional la llegada a Cartagena (Murcia) de un buque cargado con productos químicos procedente del puerto israelí de Ashdod el próximo martes. De esta forma, reclama que se incaute la carga como medida cautelar.

Según el escrito, firmado por el portavoz parlamentario y responsable federal de Justicia e Interior de IU, Enrique Santiago, y el letrado de la formación, Juan Moreno, el buque 'Chemical Master' partió el 30 de octubre y tiene previsto descargar en la dársena de Escombreras del puerto de Cartagena un total de 1.500 toneladas de ácido fosfórico.

El texto, que se apoya en los datos que figuran en la web de la Autoridad Portuaria de Cartagena, señala que la información puesta a disposición de la Fiscalía tienen como objeto "evitar la comisión reiterada de graves infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario y delitos de contrabando", en el marco normativo actual que impide el comercio de productos procedentes de territorios palestinos ilegalmente ocupados por el país hebreo.

La denuncia de la formación detalla que la carga química que transporta la embarcación "irá a parar a la filial de la multinacional israelí ICL ubicada en la propia ciudad murciana (Cartagena), donde se fabrica fertilizante".

YA HUBO OTRO BARCO SOSPECHOSO

Aparte, alude a que es el segundo buque que porta ácido fosfórico procedente directamente de Israel que descargará material en Cartagena en el último mes y medio, después de que lo hiciera el pasado 14 de septiembre el carguero 'Trans Tind'".

En los dos casos la carga "viene directamente de territorios ocupados por el Ejército israelí en el Mar Muerto", situación que ha denunciado el colectivo 'Boicot, Desinversión y Sanciones' (BDS) a Israel.

Mediante su escrito, IU expone que este colectivo "hace acertada referencia a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia en las que se insta a los Estados a que adopten medidas que impidan relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación israelí", además de aludir al decreto aprobado por el Congreso el pasado 23 de septiembre.

"Debe alertarse que la multinacional israelí ICL aprovecha la ocupación militar en la zona del Mar Muerto para aumentar sus beneficios derivados de la extracción de recursos como la roca de fosfatos", ahonda la denuncia.

Alude también a que el portal 'Who Profits' señala que esta empresa "tiene una concesión hasta el año 2030 para la explotación de recursos como sal, potasa y bromuro de la cuenca norte del Mar Muerto, ubicada en la Cisjordania ocupada".

Por tanto, solicita al Ministerio Público que despliegue medidas cautelares e incaute la carga de dicho buque y abra diligencias de investigación para identificar a los responsables de haber vulnerado supuestamente la prohibición de comercializar en España productos procedentes de los asentamientos ilegales en territorio palestino.

Aparte, pide que se dé cuenta también de las actuaciones que se relaicen a la Corte Internacional de Justicia.