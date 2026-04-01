Desabre asegura que los "héroes" de la clasificación son sus jugadores y los hinchas

Guadalajara (México), 31 mar (EFE).- El francés Sébastien Desabre, seleccionador de la República Democrática del Congo, aseguró este martes que los héroes de la clasificación al Mundial de 2026 son la plantilla de futbolistas y los hinchas que los siguieron.

"Los héroes son los jugadores y quienes nos apoyaron. Estos momentos de comunión y alegría son importantes, los jugadores saben que somos embajadores del país y estamos orgullosos de mostrar una buena imagen del Congo porque el país lo merece", dijo tras la victoria por 1-0 de su equipo contra Jamaica por la final de la repesca intercontinental.

"Esta noche y los próximos días disfrutaremos; luego habrá que reconcentrarse porque la ruta continúa. Intentaremos mostrar la misma resiliencia y abnegación. Hoy vieron a jugadores que luchan por su país y sudan la camiseta; eso es lo más importante", dijo en conferencia de prensa.

Desabre reveló que apostó por la preparación de sus jugadores y buscó una estrategia para desgastar físicamente a un rival que el jueves pasado jugó contra Nueva Caledonia.

"Quisimos poner velocidad al inicio y creamos dos o tres situaciones en las que creo que merecíamos irnos con ventaja al descanso. Fue una estrategia. queríamos desgastarlos para tomar ventaja en la segunda mitad o en la prórroga", aseguró.

La República Democrática del Congo, cuya única participación en Mundiales data de Alemania 1974, cuando el país era denominado oficialmente como Zaire, integrará el grupo K del Mundial junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Los congoleños debutarán ante Portugal el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston (EE.UU.), luego jugarán contra Colombia el 23 del mismo mes en el estadio Akron de Zapopan (México) y cerrarán su fase de grupos contra Uzbekistán cuatro días después en el Mercedes Benz stadium en Atlanta. EFE

(foto)