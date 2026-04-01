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Casemiro: Sabemos que tenemos mejorar, pero vamos a llegar fuertes al Mundial

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Redacción Deportes, 31 mar (EFE).- El centrocampista Casemiro aseguró este martes que la selección brasileña llegará "fuerte" en el Mundial, a pesar de reconocer que él y sus compañeros aún tienen que "mejorar muchas cosas" de cara a la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

El pivote del Manchester United afirmó al término de la victoria contra Croacia por 3-1 en Orlando que ha sido un "ciclo difícil para todos" por los varios cambios de seleccionador en los últimos cuatro años, pero se mostró confiado para la Copa del Mundo.

"Vamos a llegar fuertes, sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, pero cuando estemos todos, vamos a darlo todo por la Copa del Mundo", expresó el exjugador del Real Madrid en declaraciones a las televisiones oficiales.

Frente a las críticas por el juego gris de la Canarinha, Casemiro dijo que "hoy en día todo el mundo puede opinar" y abogó por "blindar" al vestuario, especialmente por el gran número de jóvenes que hay en el actual plantel.

"Brasil siempre tiene que jugar para ganar, pero tenemos que estar juntos y disfrutar del momento porque el trabajo se está haciendo", defendió.

Sin embargo, reiteró que la 'Seleção' viene de un momento "difícil" dentro y fuera del terreno de juego, y que, ante esto, lo importante es "juntarse y llegar fuertes".

Brasil venció este martes por 3-1 a Croacia con goles de Danilo Santos a pase de Vinícius Júnior; Igor Thiago, de penalti forzado de Endrick; y Gabriel Martinelli, que culminó un contragolpe conducido por el delantero del Olympique de Lyon cedido por el Real Madrid.

Fue el último partido amistoso antes de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, divulgue en mayo su lista definitiva de convocados para el Mundial, que empieza en junio. EFE

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