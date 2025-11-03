Un 67% de españoles desaprueba a Trump y un 39% ve "mala" la relación España-EEUU, según Instituto Franklin-UAH

Casi siete de cada diez españoles (un 67%) desaprueba gestión de la Administración de Donald Trump y un 39% ve "malas" las relaciones de Estados Unidos con España, según el 'IV Informe anual sobre la imagen de Estados Unidos en España' del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá.

Se trata de un estudio realizado cada año con el fin de medir la percepción del país norteamericano entre la sociedad española y recoge aspectos la evolución de la opinión española sobre Estados Unidos, especialmente tras la victoria electoral de Donald Trump, y el grado de conocimiento sobre la contribución española al nacimiento de Estados Unidos de cara al 250 aniversario de su Declaración de Independencia.

Según sus conclusiones, la opinión pública española aprueba por poco (5,3) al país norteamericano, con los jóvenes como el segmento que valora de forma más positiva a EE.UU., ya que el 49% de los encuestados afirma tener una visión positiva del país.

Los españoles que mejor puntúan la imagen que tienen de Estados Unidos son los votantes de partidos de derecha, liderados con una nota de 7,2 entre los votantes de Vox, seguida de un 6,5 entre votantes del PP.

En los últimos cinco años, la imagen de Estados Unidos ha empeorado de forma generalizada para un 64% de los encuestados, con la excepción del 45% de los votantes de Vox, para los que se ha visto fortalecida desde el año 2020. Este deterioro, según los encuestados, se debe principalmente a la política migratoria (62%), arancelaria (58%) e internacional (51%) de la Administración Trump.

Según este estudio, un 67% de los encuestados es desfavorable hacia la presidencia de Donald Trump y solo un 17% la considera positiva. Los aspectos que más desaprueban los españoles son la política comercial exterior (el 78% considera que es desacertada) y la posición sobre el conflicto Israel-Palestina (el 69% la desaprueba). Además, el 51% de los españoles está en desacuerdo con el aumento del gasto militar de la OTAN.

El 60% de los encuestados piensa que las relaciones entre España y Estados Unidos se van a deteriorar a lo largo de la presidencia de Trump y el 39% cree que, en estos momentos, las relaciones entre España y Estados Unidos son malas o muy malas, frente al 14% que considera que son buenas o muy buenas. Asimismo, el 70% de los encuestados considera que la presidencia de Trump empeorará las relaciones entre EE.UU. y la Unión Europea, y el 62% que fortalecerá a partidos extremistas en todo el mundo.

Un 30% de los encuestados declara tener algún conocimiento sobre la contribución de España a la independencia de Estados Unidos, y un número similar acierta correctamente el año en el que esta se proclamó. Más de la mitad de encuestados familiarizados con la independencia de EE.UU. conoce en qué consistió la contribución española.

El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos Benjamin Franklin es un centro de la Universidad de Alcalá fundado en 1987 con el objetivo de desarrollar nuevas vías de colaboración institucional entre España y Estados Unidos a través de la financiación de proyectos de investigación, la organización de encuentros internacionales y conferencias, y el desarrollo de programas académicos para estudiantes estadounidenses.